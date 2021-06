Napaattooq: Det går fremad nu

Redaktionen Onsdag, 23. juni 2021 - 08:56

- Det hjælper at erkende, at man har et problem, siger Jens Napaattooq, medlem af Inatsisartut og medlem af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia til avisen AG.

Hvem husker ikke debatten om Naleraq-politikeren, der over en weekend blev skydeskive i hele Grønland, da han lod sin søn på syv år sende live, mens han og hans samleverske var midt i et skænderi i en brandert. Hans samlever valgte efterfølgende også at sætte et billede af sig selv på facebook, hvor hendes ansigt var dækket til med blod. Det føg pludselig med beskyldninger om hustruvold, omsorgssvigt af barn, alkoholmisbrug og meget andet på nettet.

- Det er nemt at pege fingre af nogen, selvom man ikke kender hele sandheden. I det her tilfælde skete det for mange, selvom de ikke havde set det omdiskuterede filmklip, siger jens Napaattooq og tilføjer:

- Det var selvfølgelig nogle alt for hårde ord, jeg brugte mod min samlever, og de kan blive opfattet som trusler. Det var heller ikke godt, at jeg fik min søn til at sende live. Men i virkeligheden slog jeg hende ikke. Hun slog ud med lampen og fik overfladiske rifter - hvor det så voldsomt ud med blod i ansigtet - og faldt selv på gulvet.

Parret fik filmklippet fjernet efterfølgende.

- Men jeg har ikke fortrudt noget. Det var det, der skulle til for os, som familie, at blive hørt og komme videre i livet, siger han.

Læs hele artiklen i ugens AG: