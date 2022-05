NAPA siger farvel til sin direktør

Kassaaluk Kristensen Fredag, 06. maj 2022 - 16:30

Nordens Institut i Grønland, NAPA, skal finde en ny direktør efter Anne Mette Gangsøy har opsagt sin stilling pr. 31. juli 2022.

Anne Mette Gangsøy har været direktør i NAPA i godt to år, men vælger at søge nye veje på grund af savn til sin familie. Det oplyser NAPA i en pressemeddelelse.

- Jeg kender Anne Mette som en engageret og hårdtarbejdende leder som brænder for kulturens rolle i arbejdet med at skabe en integreret og bærekraftig region. Jeg har sat stor pris på hendes faglige kompetencer og tydelige stemme for kunstens betydning i den bærekraftige udvikling af vore samfund, siger Paula Lehtomäki i en pressemeddelelse.

Paula Lehtmäki er Nordisk ministerråds generalsekretær.

Brænder for unge i uddannelse

Anne Mette Gangsøy kommer fra Norge og har arbejdet i NAPA de sidste to år. Hun fortæller, at årene i NAPA har lært hende meget omkring kulturen og samfundet i Grønland. Hun vil savne de kolleger, der åbenhjertigt har modtaget hende, fortæller hun:

- De har alle velvilligt delt deres viden og erfaring og har givet os mulighed for at bidrage til, at arktiske perspektiver bliver set og anerkendt i hele Norden. Jeg har tabt mit hjerte til Grønland, og jeg stortrives i NAPA, men jeg savner min familie. Hvad fremtiden bringer ved jeg ikke, men jeg håber, at jeg kan arbejde indenfor børn og unge i uddannelse, siger Anne Mette Gangsøy.

Souschef i NAPA, Nina Paninnguaq Skydsbjerg Kristiansen bliver konstitueret direktør pr. 1. august indtil der findes en ny direktør.

NAPA støtter kunstnere, kulturaktører og borgere indenfor kunst og kultur med grønlandsk relevans samt støtter op om bæredygtig udvikling i Arktis gennem samarbejdsprogrammet for Arktis i Norden.