NAPA kommer på besøg i nord

Merete Lindstrøm Onsdag, 26. maj 2021 - 10:46

Hvad drømmer børn i Grønland om? Det spørgsmål stiller NAPA børn og unge i hele Diskobugten på en tur rundt til områdets skoler og ungdomsuddannelser i juni.

Turen inkluderer besøg på skolen for psykisk udviklingshæmmede Ado Lyngep Atuarfia, efterskolen i Qasigiannguit og GUX i Aasiaa samt kulturaktører i alle byer.

NAPA håber også, at turen kan promovere mulighederne for at søge kulturstøtte til projekter, hvor børn og unge fra Grønland er involveret.

- Borgerne har mange muligheder for at tage aktivt del i kreativ kulturproduktion og udvikling af kulturprojekter, og vi opfordrer dem vi møder på rejserne til at søge kulturstøttemidler fra NAPA, lyder det i en pressemeddelelse fra organisationen.

Der er hjælp at hente

Borgere og kulturaktører er velkomne til at henvende sig til NAPAs åbne rådgivning ”Tamassa” i forsamlingshusene, for at få vejledning om, hvordan man laver et budget, skriver en ansøgning til NAPAs kulturstøtteprogram, og hvor man kan finde andre samarbejdspartnere eller andre puljer og fonde, oplyser NAPA.

Planen med rundrejsen i nord er blandt andet, at lærere og skoleinspektører skal høre om Vestnordisk skolesamarbejde og netværksprogram for uddannelsesområdet Nordplus.

Samtidig ønsker organisationen at sprede budskabet om hvilke muligheder landets børn og unge har med det nordiske samarbejde.

Rejsen starter i Ilulissat 3. juni og fortsætter herfra til Qasigiannguit, Aasiaat, Qeqertarsuaq og slutter i Kangaatsiaq 18. juni.

- Medarbejderne fra NAPA glæder sig til at møde børn, unge og voksne kulturaktører i Diskobugten, lyder det.