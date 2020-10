Nanortalik: Præst holdt andagt i kirken

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 27. oktober 2020 - 18:57

Der blev tændt lys og sunget to salmer, da der blev holdt andagt for de berørte efter et drab i weekenden i Nanortalik.

Andagten blev afholdt fra klokken 17.00 i byens kirke af byens præst, Hans Frederiksen.

Billedet af kirken i Nanortalik Jesse Anthonsen

Coronarestriktionerne blev overholdt ved begivenheden, hvor der var omkring 75 deltagere.

Ved andagten blev der sunget to salmer for at give trøst til de berørte, efter weekendens tragedie i byen.

Til sidst blev der bedt fælles Fadervor.