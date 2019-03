Nanook får guldplade

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 29. marts 2019 - 14:58

Nanook’s udgivelse ’Ataasiusutut Misigissuseq’ har solgt til guld.

Dermed har det populære band i alt fået tre guldplade samt to sølvplade.

- Vi er lidt overrasket over, at vi modtager guldpladen, da det nu er svært at sælge cd'er. Men vi er meget glade og stolte over at modtage guldpladen, siger Christian Elsner fra Nanook til Sermitsiaq.AG. Bandet modtog guldpladen i går, torsdag.

Albummet blev produceret på Aeronaut Studios & Sundlaugin Studio i Reykjavik, og blev udgivet sidste år.

Se musikvideo af 'Aarnuaq' fra albummet her: