Nalunaq guldminen åbner til næste år

Greenland Venture og Vækstfonden køber aktier i Nalanaq-guldminen for i alt 15 millioner kroner. Det sker i forbindelse med en kapitaludvidelse i det canadiske selskab AEX Gold inc., der ejer selskabet Nalunaq A/S, som har udvindingsrettighederne til guldminen ved Nanortalik.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den nye kapital skal bruges til at gøre minen klar til produktion hurtigst muligt, oplyser CEO i AEX Gold Inc. Eldur Olafsson, der står i spidsen for arbejdet i Nalunaqminen.

Et vigtigt skridt

– De nye partnere er et vigtigt skridt mod en egentlig produktion i minen. Nu går vi i gang med at renovere forarbejdningsanlægget og undersøge selve minen. Herudover vil vort hovedfokus ligge på de geologiske undersøgelser, hvor vi muligvis skal gennemføre nogle flere boringer, siger Eldur Olafsson.

– Vi forventer at have bulkprøver samt tekniske og miljømæssige undersøgelser færdige til den endelige projekttilladelse til november. Det er fortsat vores plan at gå i gang med den egentlige produktion til næste år, som det er aftalt med selvstyret

– Men sandsynligvis vil vi allerede i år lave en prøveproduktion i lille skala, oplyser Olafsson.

Eldur Olafsson fortæller, at der frem til december er cirka 20 mand beskæftiget ved minen. Om man fortsætter arbejdet i vintermånederne afhænger til dels af de resultater, man når inden da.

