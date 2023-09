Nalik Ventures ansætter ny direktør: Tidligere topchef fra BankNordik

Merete Lindstrøm Mandag, 04. september 2023 - 14:08

Nalik Ventures A/S har udpeget Thomas "Tyt" Mogensen som deres nye administrerende direktør med tiltrædelse den 1. oktober 2023. Han afløser Karsten Høy som er fratrådt i marts i år. Peter Christiansen har været konstitueret som direktør i perioden frem til nu.

Tyt Mogensen bringer en omfattende erfaring inden for økonomi og erhvervsudvikling til sin nye rolle. Han har tidligere arbejdet som konsulent i Grønlands Erhverv og som erhvervsdirektør i BankNordik. Siden maj 2021 har han været selvstændig konsulent og drevet sin egen virksomhed, Tyt Consulting.

Vil bruge egen erfaring

Tyt Mogensen ser frem til at arbejde med iværksættere og virksomheder i Grønland for at skabe en stærkere økonomi og erhvervsliv.

- Jeg har været rigtig glad for min tid som selvstændig, hvor jeg har oplevet, hvor spændende det er at drive sin egen virksomhed og se den blomstre. Netop disse erfaringer bliver særdeles værdifulde i min nye stilling, hvor jeg kommer til at fokusere på at skabe nye og stærke virksomheder i samarbejde med idérige iværksættere i hele Grønland.

Forventer travlhed indenfor turismen

Noget af det som den nye direktør ser frem til er at bidrage til udviklingen af turismen.

- Jeg forventer, at vi kommer til at se et boom i antallet af virksomheder inden for turismebranchen, især i takt med åbningen af de nye lufthavne. Til at begynde med ser jeg dog mest af alt frem til at hilse på mine nye kolleger i Nalik Ventures. Jeg vil gå ydmygt til opgaven og glæder mig til at bidrage til at skabe bedre rammer for erhvervsudviklingen i hele Grønland."

Nalik Ventures A/S befinder sig i en omstillingsproces, hvor fokus skal rettes mod turisme og iværksætterprojekter langs kysten i Grønland. Målet er at skabe sunde, stærke og rentable virksomheder, der bidrager til udviklingen af det grønlandske samfund.