Naleraqs ønske: Drop valg til Folketinget fra Grønland

Dorthea Reimer-Johansen Tirsdag, 06. februar 2024 - 14:20

Medlem af Inatsisartut og formanden for Naleraq, Pele Broberg, har sendt et paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut den 15. december 2023:

- Er Naalakkersuisut klar til at kontakte den danske regering, for at give besked om at der ikke skal foretages valg til folketinget fra Grønland, så der kan lovgives i henhold til Danmarks grundlov §32, stk 5, lyder ét af de tre spørgsmål i paragraf 37-spørgsmålene.

Danmarks grundlov §32, Stk. 5 lyder, at der kan ved lov gives særlige regler om færøske og grønlandske folketingsmandaters ikrafttræden og ophør. Den lov har fået Pele Broberg til at sætte spørgsmåltegn ved folketingsmedlemskabet.

- Den danske skrivelse klargør, at det selvfølgelig drejer sig om mandaterne fra Grønland og ikke medlemmerne af Inatsisartut i Grønland. Der er altid påstande om ønske om selvstændighed, som fremstår helt uden troværdighed, hvis man ikke engang kan afskaffe valg til Folketinget, mens man stadig er i det det danske “rigsfællesskab", forklarer han i sit spørgsmål.

Spørgsmål ikke besvaret

Han spørger blandt andet, om Naalakkersuisut og Inatsisartut eller grønlandske medlemmer af Folketinget er Grønlands repræsentanter, og hvor længe Naalakkersuisut vil fortsætte uklarheden, om hvorvidt det er grønlandske medlemmerne af Folketinget eller Naalakkersuisut og Inatsisartut, der er Grønlands repræsentanter.

Spørgsmål fra ham lyder også, om Naalakkersuisut er klar til at foretage en sådan henvendelse af egen drift, eller om man vil have Inatsisartut skal tage stilling til spørgsmålet først.

Selvom Pele Broberg har ønsket svar på sine spørgsmål inden for 10 arbejdsdage, venter han fortsat på Naalakkersuisuts svar.

Beslutningsforslag til Inatsisartut

Når der er forårssamling i Inatsisartut, vil Pele Broberg holde bringe beslutningsforslaget op. Han vil gerne have, at Naalakkersuisut pålægges at meddele den danske regering, at der ikke længere skal vælges medlemmer af Folketinget fra Grønlands side.

- Der var flere, der bemærker, at det forvirrer mere end det gavner, at man har medlemmer fra Grønland i Folketinget, skriver Pele Broberg blandt andet i sin begrundelse til forslaget.

Han mener, at da Selvstyrelovens betænkning blev lavet, blev det igen gjort klart, at Grønland kan trække sine medlemmer fra Folketinget.

- Når befolkningens interesse er minimal, hvad er så undskyldningen for ikke at stoppe med at vælge medlemmer til det danske Folketinget fra Grønland? Partistøtte?

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Pele Broberg om, hvordan ansvarsområder, som ligger under den danske regering vil kunne behandles, hvis Grønland fravælger de to pladser i Folketinget.