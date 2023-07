Naleraqs løsninger på braindrain: Klar identitet skal sikre tilknytning til landet

Jensine Berthelsen Torsdag, 20. juli 2023 - 07:42

Igennem de 40 år, hvor landet på overfladen har bevæget sig mod selvstændighed, har man ikke lavet andet end at kopiere det danske system, mener Pele Broberg:

- Vi har ikke nogen selvstændig identitet som et samfund. Vi er stadig “blot” danske statsborgere og har derfor igennem de 40 år blot indordnet os det danske system og kopieret på livet løs i stedet for at samle os som en befolkning, der gerne vil stå på egne ben, og det svækker desværre lysten til at være med til at opbygge samfundet, og det er her vi har tabt mange af landets borgere, specielt til Danmark, påpeger Pele Broberg og fortsætter:

Sermitsiaq.AG´s spørgsmål til partilederne: Hvilke konkrete tiltag mener I der skal til for at gøre landet mere attraktivt at leve i? Fremhæv to løsningseksempler som er vigtigst for jeres parti

- Det er der hvor vi svækker os selv, vi laver ikke et system der netop er tilpasset vores bosætningsmønster, geografiske eller etniske/kulturelle forhold. Hvis en borger i en given bygd eller by gerne vil bygge eget hjem og skabe et godt og værdigt liv, skal vedkommende igennem et bureakrati, bare for at forsøge at få godkendt et stykke areal vedkommende ellers har sat sig for at bygge i. Vi har nemlig et meget indviklet system der er velkendt i andre lande med tilpasset flere millioner mennesker borgere.

Det handler ikke om race

Pele Broberg understreger at partiets efterlysning af ”en klar national identitet” ikke har noget med race at gøre:

- Vores efterlysning af klar national identitet bliver fordrejet til racespørgsmål, men vi har på intet tidspunkt talt om race, men om oprigtig tilknytningsforhold til vores land, som illustreres af den danske stats tilkendegivelse om at det grønlandske folk per definition er Inuit, understreger Pele Broberg (N).

Pele Broberg påpeger også, at mange, der i bund og grund ellers gerne vil leve i landet, men som føler sig tvunget til at forlade landet, har svære økonomiske vilkår, og måske tror at de kan komme til at leve under bedre økonomiske vilkår i Danmark i forhold til herhjemme.

- Det er derfor vi skal have et netværk og system der er tilpasset landets borgere, og som er klar til at gribe og hjælpe borgerne der måtte have behov for det, så de igen kan stå på egne ben, uden at føle sig tvunget til at forlade eget land, påpeger Pele Broberg overfor Sermitsiaq.AG.

Det skal være billigere at leve i Grønland

Derudover er det vigtigt for Broberg at understrege at ikke alle fraflyttere flygter fra landet.

- Borgere skal under alle omstændigheder have frihed til at bevæge sig, de skal have frihed til at være, hvor end de gerne vil være. Samfundets gevinst er den viden de høster og som bliver til gavn for samfundet, siger Pele Borberg og fortsætter:

- Vi skal blot huske at give dem incitament til at flytte tilbage, og igen er en klar national identitet og tilhørsforhold et meget vigtigt element i samfundets opbygning,

Pele Broberg fremhæver de mange faglærte såvel som ufaglærte S.I.K.’ere der dag ind og dag ud er med til at holde hjulende i gang, på trods af de ofte bliver overset i den politiske debat. Man har en tendens til kun at fokusere på, hvad der ikke fungerer, fremfor at rose det der virker og dem der gør en indsats, mener han.

Det kopierede system gør det svært

Der er ifølge Pele Broberg udfordringer, der skal bearbejdes som kan gøre det nemmere for befolkningen.

- Det enorme offentlige apparat med mange døre skal gøres simpelt. Det skal gøres nemmere at være borger i landet. Men sidst og ikke mindst skal vi gøre det billigere at leve i landet. Vi skal gøre op med de store offentlige selskaber, der ikke alene skaber forhindringer for privat initiativ men de er i den grad med til at gøre det alt for dyrt at leve her i landet, påpeger formanden for Naleraq, Pele Broberg.

Slutteligt påpeger han, at man skylder alle borgerne at tage et opgør med især skattesystemet, herunder den uoverskuelige isørken af fradrag og smuthuller.

- Slingrekurs og behov for at finansiere politiske prestigeprojekter bør ikke drive vores samfund, ved at borgerne føler det offentlige er på fisketur i deres lommer, hverken gennem direkte eller indirekte skatter.