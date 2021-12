Naleraq: Danmark bør udbetale erstatning til eksperimentbørnene

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 29. december 2021 - 10:03

Den 8. december 2020 sagde Danmarks statsminister undskyld til de 22 såkaldte eksperimentbørn, da en udredning viste, at børnene er blevet meget påvirkede af eksperimentet.

- Det blev blandt andet oplyst, at disse eksperimenter havde haft stor personlig indvirkning for børnene, og dette resulterede i, at den danske regering på vegne af hele befolkningen kom med en undskyldning for denne uacceptable indgriben i børnenes liv, siger politisk ordfører i Naleraq, Jens Napaattooq.

Derfor mener Naleraq, at Danmark bør komme med en løsning for de levende seks eksperimentbørn.

- Hvis Danmark ikke magter at komme med en løsning, mener Naleraq, at Naalakkersuisut straks skal komme med en løsning. De har ventet i mange år, og Naleraq kræver, at man uden yderligere forsinkelse kommer med en løsning over for de nulevende eksperimentbørn, siger Jens Napaattooq.

De seks overlevende har fået afslag på erstatning fra den danske regering, og derfor vil de nu tage sagen igennem domstolene. Det har deres advokat fortalt tidligere på ugen.

Naleraq bruger statsministerens tale for at hjælpe de levende grønlændere, som oplevede en mørk side af rigsfællesskabets historie.

Danmark må finde en løsning

- Det rører en dybt at læse, hvad disse børn har været igennem, derfor kræver vi fra Naleraq, at man hurtigst handler overfor de resterende 6 personer, som er i live i dag, og at man uden yderligere forhaling, udbetaler en erstatning over for disse, siger Jens Napaattooq (N).

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen udtalte den danske statsminister Mette Frederiksen følgende:

- Jeg har fulgt sagen i mange år, og jeg bliver stadig dybt berørt over de menneskelige tragedier, den rummer. Hensynet til børnene blev sat til side. Så de mistede båndene til deres familier og slægt, deres livshistorie, til Grønland og dermed til deres eget folk.

- Vi kan ikke ændre på det, der er sket. Men vi kan tage ansvaret på os og undskylde over for dem, som vi burde have passet på, men svigtede.

Jeg har sendt et personligt brev til de seks nulevende, hvor jeg på Danmarks vegne giver dem – og de øvrige – en undskyldning.