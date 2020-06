Naleraq: Arktisk strategi er en unødvendig spændetrøje

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. juni 2020 - 17:55

Danmark bør afholde sig fra, at lave en arktisk strategi, der forpligter Grønland til at handle på en bestemt måde i forhold til andre lande i Arktis:

- Dermed ikke sagt vi intet har til fælles, men vores fælles værdier beror i højere grad på retten til selvbestemmelse, ligeværdighed og ikke mindst at kunne tage ansvar for egen fremtid, udtaler Pele Broberg, medlem af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg for Partii Naleraq.

Pele Broberg deltog tidligere på ugen i et seminar, hvor de tre parlamenter i Rigsfællesskabet skulle komme med input til en ny arktisk strategi for Kongeriget.

Men det er altså et arbejde, som politikeren grundlæggende finder uhensigtsmæssigt for Grønland:

- Hvordan skal vi blive bedre rustet til at stå på egne ben, udvikle vores handel og tiltrække investeringer, hvis vi til omverden viser en spændetrøje der hedder ”kongerigets arktiske strategi”, spørger Pele Broberg.

Ønsker demilitarisering

Politikeren ønsker, at Grønland i højere grad for mulighed for selv at udvikle sit forhold til andre lande.

Torsdag fortalte IA-formand Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG, at det var vigtigt for Inuit Ataqatigiit, at strategien kommer til at handle om, hvordan man sikrer en fortsat fredelig udvikling i Arktis.

Så langt er Partii Naleraq enige:

- Som en del af debatten har Naleraq et klart ønske om afmilitarisering og deeskalering, skriver Pele Broberg.