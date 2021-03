Naleraq-kandidat: Kløften mellem rig og fattig er for stor

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 28. marts 2021 - 14:01

Hovedstadskommunen skal ikke udvikles alene for at opnå 30.000 indbyggere i Nuuk på bekostning af borgere, der kæmper for at følge med rent økonomisk, lyder det fra Karl Frederiksen, der stiller op for Naleraq til kommunalvalget den 6. april.

Udvikling på tværs

- Vi skal i stedet fokusere på at udvide udviklingen på tværs af kommunen, således at der også kan opnås muligheder for udvikling af mindre byer og bygder i kommunen, mener Karl Frederiksen.

For at minimere kløften mellem rig og fattig, storbyen og de mindre bygder slår Naleraq-kandidaten til lyd for, at kommunen skal have en socialborgmester, der skal sikre tiltag for de borgere, der har behov for hjælp.

Løsningen

- Vi skal have bedst mulige vilkår for familierne. Derfor er det også vigtigt at have et sted, hvor borgerne kan henvende sig direkte i kommune uden at blive henvist videre i systemet fra gang til gang. Dette løses ved at have en socialborgmester, skriver Karl Frederiksen blandt andet i et læserindlæg. Han uddyber ikke, hvordan det politiske system i øvrigt skal indrettes med forslaget om en socialborgmester.

Karl Frederiksen mener, at det er vigtigt at fremme erhvervsudviklingen ved at udnytte ressourcerne til havs og lands bedst muligt og nævner i den forbindelse muslinger, tang, søpindsvin, blåbær, timian og andre planter, der kunne ligge til grund for en produktion.

Skydeplads

Helt konkret foreslår Karl Fredriksen, at en investering i en skydeplads til glæde for de mange rensdyrjægere er at foretrække i stedet for ”ekstern finansiering og planlægning af stor legeplads i Kuaninnguit med værdi svarende til 300 millioner kroner”.