Naleraq-formand vil tilbage i kommunalbestyrelse

Thomas Munk Veirum Søndag, 02. april 2023 - 08:09

Politikeren Pele Broberg gør klar til at genindtræde i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Det oplyser han i en pressemeddelelse.

Broberg kom i kommunalbestyrelsen i hovedstadskommunen ved valget i foråret 2021, men da Naleraq på det tidspunkt indgik en koalition med IA og Pele Broberg blev medlem af Naalakkersuisut, søgte han orlov.

Naleraq udtrådte af koalitionen med IA sidste forår. Lidt senere på året blev Pele Broberg til gengæld formand for Naleraq, da Hans Enoksen trak sig af personlige årsager.

Nu er tiden kommet til at tage fat for arbejdet i kommunalbestyrelsen, lyder det fra politikeren:

Takker suppleanter

- I tiden lige efter jeg ikke længere var Naalakkersuisoq, blev formanden for partiet Hans Enoksen nødt til at trække sig af personlige årsager. Jeg blev af alle lokalafdelingerne bedt om at løfte det store ansvar det er, at være arvtager til Hans Enoksen, og dette har jeg haft behov for at bruge noget tid til, udtaler Pele Broberg og fortsætter:

- Nu hvor begge vores børn også flyver fra reden og skal på skoleophold, er det tid til at tage del i arbejdet i Sermersooq, hvor jeg også er valgt.

Politikeren takker koalitionspartnere såvel som suppleanter under orloven. Emanuel Nuko og i øjeblikket Finn Karlsen har siddet i kommunalbestyrelsen under Brobergs fravær.

Pele Broberg oplyser, at Sermersooq Kommune har fået skriftlig besked om anmodningen, og det forventes, at man på næste kommunalbestyrelsesmøde tager stilling til den.