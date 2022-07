Naleraq vil droppe Unesco i Ilulissat

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 14. juli 2022 - 11:45

Ilulissats isfjord, Kangia, blev i 2004 optaget på Unescos verdensarvsliste.

Hvis det står til Anthon Frederiksen, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, skal byen ikke længere være en del af verdensarvslisten, da det begrænser mulighederne for byggeri omkring byen.

Derfor er han klar til at fremstille et forslag om, at isfjorden ikke længere skal være en del af Unesco.

Fredet område sætter begrænsninger

- Der har været stor udvikling af byen i de sidste 20 år, og vi er nået til det punkt, hvor mulighederne om byudvikling bliver færre, fordi vandspærringsområdet også sætter begrænsninger. Og udvidelsen af lufthavn betyder også, at der er behov for bedre veje, siger Anthon Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund, ikke kunne sikre, at der kunne gives mulighed for at bygge ny vej til lufthavnen. Det oplyste han ifølge Anthon Frederiksen under et møde sidste måned.

- Vi har en andet mulighed for byudvikling, og det er mod det fredede Unesco-område. Hvis vi ikke længere skal være en del af Unesco, får vi meget attraktive områder til byudvikling. Tømrevirksomhederne sukker efter det smukke område, og jeg mener, at langt flere muligheder vil åbne sig. Erhvervslivet og turistområdet vil få stor gavn, hvis vi får tilladelse til at bygge mod Kangia, fremhæver Anthon Frederiksen.

Frygter ikke turistflugt

Ifølge ham sættes der begrænsninger, da Kangia-området er en del af verdensarvslisten, og at der ikke må ske byggerier i området. Han frygter ikke, at turisterne vil udeblive, selvom området ikke længere skulle være en del af Unesco.

- Før 2004 kom der også mange turister, og det vil ikke ændre sig, uanset om Ilulissat er en del af Unesco eller ej. Vi har intet at frygte på det område. Isfjorden er ikke verdenskendt kun på grund af, at det er verdensarvsområde, påpeger han.

Kommunalpolitikeren vil derfor fremstille forslaget til den næste kommunalbestyrelsesmøde, og er sikker på, at hans forslag vil blive bakket op.

- Vi er i politisk samarbejde med alle partier på nær Siumut. Jeg er fortrøstningsfuld over, at forslaget vil blive bakket op blandt koalitionsparterne i kommunalbestyrelsen, lyder det fra Anthon Frederiksen.