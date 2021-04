Naleraq åben for samarbejde med IA

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 03. april 2021 - 12:02

Naleraqs popularitet er steget siden Inatsisartut-valget i april 2018.

Partiet står nemlig til 16,4 procent af vælgernes stemmer til Inatsisartut-valget tirsdag, viser en ny meningsmåling. Det vil betyde, at partiet får fem mandater til valget.

- Vi er i de seneste år kommet med vores konkrete målsætninger, hvor vi har krævet bedre vilkår til herboende fiskere, erhvervslivet, og forsvaret dem udfra realiteterne, siger Naleraqs Pele Broberg, som stiller op til Inatsisartut, til Sermitsiaq.AG.

Tæt kontakt til befolkning

Partiet har meldt ud, at de er modstandere af Kuannersuit-projektet ved Narsaq. Dog vurderer Pele Broberg ikke, at det har betydning i meningsmålingen.

- Det er ikke noget nyt, at vi ikke støtter projektet, derfor tror jeg ikke på, at det har indvirkning i meningsmålingen, siger han.

Pele Broberg afviser ikke et mulig samarbejde med Inuit Ataqatigiit, som står til at vinde valget, hvis meningsmålingen holder.

- Vi har haft et tæt og godt samarbejde i de seneste to og et halvt år. Vi har bemærket, at IA vil have en tæt kontakt med befolkningen i forhold til de kommende beslutninger, og det er et godt tegn, som vi gerne vil være en del af, lyder det fra Naleraqs Pele Broberg.

Læs om meningsmålingen i ugens udgave af avisen AG, som du har mulighed for at købe her: