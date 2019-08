Nakuusa opretter Børneråd i Tasiilaq

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 24. august 2019 - 15:01

På rejsen deltager blandt andet to medlemmer af kommunernes nakuusaaqqat fra Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Derudover vil der være aktiviteter for børn, unge og voksne i Tasiilaq hele næste uge.

Aktiviteterne starter allerede i aften, hvor børn i Tasiilaq får mulighed for at møde Nakuusa i den lokale fritidsklub.

Nakuusaaqqats arbejde

Nakuusa og Unicef tager af sted til Tasiilaq i dag. Formålet med rejsen er for at give børn og unge en mulighed for at lære mere om deres rettigheder. Endvidere får børn og unge mulighed for at blive medlem i Børnerådet.

Der vil afholdes læreseminarer i Tasiilami Alivarpik og bygdernes skoler, hvor lærerne vil få mere kendskab til Børnekonventionen og arbejdet med nakuusaaqqat i skolerne.

Flere aktiviteter

Radiovært i KNR’s børneradio Sikkerneq Olsen og fodboldspiller Markus Jensen tager til Tasiilaq sammen med Nakuusa og Unicef. KNR laver børneradioprogram, mens Markus Jensen vil træne børn og unge i fodbold.

- Vi er glade for, at vi kan have Sikkerneq fra KNR med på rejsen og at KNR laver en række børneprogrammer fra Tasiilaq. Vi syntes det er vigtigt at alle grønlandske børn lærer mere om Østgrønland. Og så er Sikkerneq virkelig god til at kommunikere med børn og vi glæder os derfor til vores festlighed onsdag aften, hvor Sikkerneq som konferencier styrer slagets gang, når vi præsenterer det nye østgrønlandske Nakuusa børneråd, udtaler Najaaraq Møller, projektleder i Nakuusa i en pressemeddelelse.

- På turen får rigtig mange børn og unge i Tasiilaq mulighed for at lege og spille fodbold med Markus Jensen. Vi vil gerne fremme børns deltagelse i sunde aktiviteter og er glade for, at Markus tager med for at møde børn og unge i Tasiilaq. Vi håber dette vil være med til at inspirere flere børn til at deltage i sport, lyder det fra Sara Olsvig, programchef i UNICEF.

Også børnehavebørn er inviteret til at møde Nakuusa.