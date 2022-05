Nakuusa giver klimaanbefalinger til Naalakkersuisut og kommuner

Kassaaluk Kristensen Søndag, 29. maj 2022 - 13:02

Naalakkersuisut og borgmestrene i landets fem kommuner har modtaget klimaanbefalinger efter Nakuusas Børnetopmøde i dagene 3. og 4. april.

Mandag den 23. maj overrakte Nakuusa deres resolution om klima og bæredygtighed. Resolutionen blev udarbejdet på årets børnetopmøde, hvor 21 børn deltog fysisk, mens flere deltog online.

- Resolutionen indeholder en række anbefalinger til at sikre en grønnere fremtid, som Nakuusas kom frem til på det årlige børnetopmøde i april. Her var mere end 20 Nakuusa-medlemmer fra hele landet samlet for at lære om og debattere klimaforandringer, oplyser Unicef Grønland i en pressemeddelelse.

Børns mening om klima vigtig

Børnene understreger i en pressemeddelelse, at det er vigtigt at børns mening og tanker omkring klimaforandringer og fremtiden bliver hørt, når talen kommer på klimaforandringer og mulige løsninger og tiltag.

- Det er vigtigt, at vi børn og unge bliver hørt i en klimadebat, som kommer til at påvirke os og vores kommende børns fremtid. Vi vil høres og trækkes med ind i debatten og være med til at sikre, at der sker handling. Med denne resolution vil vi gerne være med til at råbe jer alle op. Alle kan være med til at gøre en forskel, lyder det fra Nakuusa.

Programchef for UNICEF, Maliina Abelsen, er meget glad for, at Naalakkersuisut og landets borgmestre vil tage imod børnenes input:

- Det er helt afgørende, at der lyttes mere til børns stemmer i samfundet. Især når vi taler om klimaforandringerne, som mange børn bekymrer sig om og skal leve med konsekvenserne af. På Børnetopmødet viste børnene, at de har så meget på sinde, og i UNICEF er vi sikre på, at deres anbefalinger kan være med til at vise vejen for positiv forandring, siger hun.

Vedvarende energi

Nakuusas medlemmer anbefaler politikerne på det kraftigste til at have fokus på vedvarende energi fra vandkraft, men også til at udvikle sol- og vindenergi for at bremse klimaforandringerne. Med vedvarende energi kan anvendelse af fossile brændstoffer mindskes.

Samtidig anbefaler Nakuusa, at lokale råvarer også skal prioriteres, og at politikerne kan tænke i genanvendelse, så produktion af affald også mindskes.

- Jeg er stolt over at modtage børnenes anbefalinger, som er vigtige for vores arbejde i Naalakkersuisut, siger Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen og fortsætter:

- Vi lever i et land, hvor vi allerede nu mærker følgerne af den globale opvarmning, og vi har brug for at sætte alle kræfter og hjerner ind på at finde bæredygtige løsninger – børns såvel som ældres, siger hun.