Najaaraq fik KNI-pris ved stor dimission

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. juni 2022 - 14:00

Nationaldragter var der masser af, og tårerne flød i stride strømme ved Ilisimatusarfiks dimission fredag.

Nye bachelorer og kandidater fik deres eksamensbevis efter års hårdt arbejde.

Ilisimatusarfik oplyser, at hele 69 dimitterede med en bachelorgrad, hvilket er 20 mere end sidste års dimission i juni. Fire dimitterede med en kandidatgrad.

Inden for bachelorerne kan man se, at den relativt nye jurauddannelse stormer frem. I 2021 kom de første tre bachelor, og i år er tallet oppe på syv ved denne dimission. Den største gruppe dimittender er som vanligt inden for lærergerningen - her dimitterede 34.

Syv blev færdige med sygeplejerskeuddannelsen - et fag hvor der virkelig mangler hænder.

Traditionen tro blev der også uddelt priser til henholdsvis den bachelor-dimittend og den kandidat, som havde det højeste gennemsnit.

Her fik Najaaraq Olsen KNI’s pris for højeste bachelorgennemsnit, og Kista Isaksen fik Grønlands Erhvervs pris for højeste kandidatgennemsnit, oplyser Ilisimatusarfik på sin hjemmeside.

Kista Isaksen fik en Grønlands Erhvervs pris for højeste kandidatgennemsnit. Prisen blev overrakt af Bent Sørensen fra GE. Emil Stach - Ilisimatusarfik

På Ilisimatusarfiks hjemmeside kan man også se mange flere billeder fra dimissionen. Ilisimatusarfik afholder dimission to gange om året i henholdsvis juni og februar.