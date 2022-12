Naja Lyberth kommer på prestigefuld BBC-liste

Merete Lindstrøm Tirsdag, 06. december 2022 - 13:28

For tiende år i træk offentliggør BBC en liste over kvinder, der har en signifikant betydning i verden.

Blandt navnene finder man popstjernen Billie Eilish, Præsident for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, og Ukraines førstedame Olena Zelenska sammen med menneskerettighedsadvokater, metoo aktivister, lgbt+ aktivister, nødhjælpsarbejdere, læger, entreprenører, iranske kvinder der klipper håret i protest, journalister og klimaaktivister.

Altså alt i alt 100 fantastiske kvinder, som på en eller anden måde inspirerer og har indflydelse i verden.

På listen finder man også grønlandske Naja Lyberth på grund af hendes rolle i sagen om spiralkampagnen. Det var Naja Lyberth, der i første omgang stod frem i AG med sin historie og dernæst i Arnanut sammen med 2 andre kvinder, der har været udsat for det samme som Naja Lyberth.

Overlevere kan vise vejen for andre

Senere genfortalte hun historien sammen med fire andre kvinder, da DR afdækkede, hvordan tusindvis af grønlandske kvinder i 60’erne og 70’erne har fået indsat en spiral mod deres vilje eller uden deres viden.

- Jeg er meget overrasket og beæret over at være med på listen, siger Naja Lyberth.

Naja Lyberth sender et klart budskab til læserne på BBC´s liste:

- Flere og flere kvinder, der er overlevere, bliver rollemodeller for andre kvinder. At sige fra får ofte frygten til at forsvinde, når man opdager, at man ikke bliver dømt. Vi kan ikke kontrolleres af vores frygt, udtaler Naja Lyberth til BBC.

Naja Lyberth vil på ingen måde have æren alene. Hun understreger, at hendes navn på listen er en hyldest til alle de kvinder, som har været modige nok til at stå frem og fortælle deres historier sammen med hende.

Historien er blevet kendt internationalt

Naja Lyberth understreger at det er journalisterne der har været med til at afslører omfanget af sagen og derfor vil hun gerne dele æren med med de to første grønlandske journalister, som skrev om emnet offentligt i avisen AG - Inge S. Rasmussen i april 2019 samt Martine Lind Krebs i Arnanut i juni 2021

- og ikke mindst til de 2 danske journalister Celine Klint og Anne Pilegaard Petersen, som har gravet i rigsarkiverne og var dem, der opdagede at flere tusinde grønlandske piger og kvinder har været udsat for bevidst politisk kampagne via spiralen, tilføjer Naja Lyberth.

Siden offentliggørelsen af podcastserien Spiralkampagnen i maj 2022 er budskabet om de overgreb, der er blevet begået nået langt ud i verden, fortæller hun.

- Ved fælles indsats har i hvert fald 72 lande skrevet om spiralkampagnen i Grønland, ligesom spiralsagen nu er blevet beskrevet separat på Wikipedia og er nu internationalt kendt.

Politiske beslutninger uden hjerte

Naja Lyberth håber, at historier som hendes og andre, der har oplevet det samme, vil få betydning for den måde politikerne tager beslutninger fremadrettet.

- Som aktivist håber jeg, at politik fremover aldrig mere mister sit hjerte i forhold til at træffe beslutninger og aldrig mere må gå ud over vores menneskerettigheder i forhold til vores egen krop, retten til at få børn og retten til forældrenes forældremyndigheder over deres børn. Det var de menneskerettigheder, der blev brudt i forbindelse med den politisk styrede spiralkampagne.

BBC har en dokumentar på vej om nogle af kvinderne på listen. Heriblandt Naja Lyberth som hovedperson.