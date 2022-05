Nagdlunguak har argentinsk forstærkning med til GM

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 07. maj 2022 - 15:00

Constantino Enrico Bagatolli er navnet på den argentinske spiller, der deltager ved herrernes GM i håndbold, der spilles i Nuuk i disse dage.

Han er 25 år, og kom til Grønland 1. april for første gang. Han kendte ikke så meget til Grønland, før han kom.

- Mit kendskab var, at der var koldt i Grønland. Men jeg er blevet positivt overrasket, og så koldt er det heller ikke, griner Constantino Enrico Bagatolli.

Er vild med Grønland

Han har spillet med Milan Olsen fra Nagdlunguak' i den danske klub HC Odense, og han blev spurgt, om han ville med til GM.

- Jeg tænkte, at det ville være mega fedt at være med, og at det ville være en virkelig god oplevelse. Det sagde jeg så ja til. Jeg er blevet taget virkeligt godt imod af folk og klubben. Jeg er helt vild med landet og kulturen. Der spilles et fint niveau her i Grønland, og der er godt setup i forhold til afviklingen af turneringen. Og stemningen i hallen er fantastisk, fremhæver bagspilleren.

Tidligere u-landsholdsspiller

Constantino Enrico Bagatolli flyttede sammen med sin familie fra Argentina til Danmark da han var otte år gammel. Han har tidligere været U18 landsholdsspiller for Argentina, og har også klub-erfaring både i Danmark og Spanien.

- Spillet her minder om den argentinske og spanske måde at spille på, hvor det er meget duel-præget. Det er anderledes i Danmark, hvor der er mere fokus på taktik og systemer. Det er anderledes her, men ikke på den dårlige måde, fortæller han.

Drømme og målsætninger

Hans store drøm er at spille for det argentinske landshold.

- Min deltagelse her er, at jeg har tænkt lidt ud af boksen, hvor mange andre håndboldspillere måske ikke ville gøre det. Jeg tror, at det vil styrke mig at få noget erfaring for at jeg kan komme på landsholdet derhjemme. Gennem mine erfaringer kan jeg så derfra vokse mig stærkere, ikke kun spillemæssigt men også at få forståelse for at spille på andre måder. Det vil gavne mig, det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Constantino Enrico Bagatolli.

Han er åben for at spille GM igen i fremtiden. Men han vil leve af at spille håndbold, og tager til Italien for at træne sammen med italienske klubber, når GM er færdigspillet. Men målsætningen med Nagdlunguak' er at nå finalen.

- Vi skal nå finalen, så må vi se, hvad der sker. Vi vil selvfølgelig forsøge at gøre vores bedste at få medalje hjem til Ilulissat, lyder det fra Constantino Enrico Bagatolli.

Nagdlunguak' spillede sig til finalen i dag, da de vandt mod NÛK i dag med slutresultatet 29-33 til Nagdlunguak'. Her blev Constantino Bagatolli kåret til kampens bedste spiller.