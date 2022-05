Næsten 500 civile er evakuret fra Mariupol i Ukraine

Ritzau Fredag, 06. maj 2022 - 06:45

Næsten 500 civile er blevet evakueret fra den sønderskudte by Mariupol og dens belejrede Azovstal stålværk under en FN-ledet operation.

Det oplyser stabschefen i Ukraines præsidentkontor.

Det er lykkedes for os at evakuere næste 500 civile," siger Andrij Jermak på beskedtjenesten Telegram. Han siger, at styret i Kyiv vil gøre alt for at redde civile og militære personer i den ødelagte by. Evakueringerne fortsætter, hedder det.

FN's generalsekretær, António Guterres, talte torsdag aften om nye evakueringsbestræbelser. Guterres afviste at give detaljer om den seneste operation for ikke at underminere operationen.

- Jeg håber, at den fortsatte koordinering med Rusland og Ukraine vil føre til flere humanitære pauser, der tillader civile en sikker vej væk fra kampene, siger generalsekretæren.

- Vi fortsætter med at gøre alt, hvad vi kan for at få folk ud af dette helvede, tilføjer han.

I sin daglige videotale bekræftede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, også, at evakueringen fortsætter i Mariupol. Han sætter dog ikke tal på, hvor mennesker der har nået at forlade byen.

Han siger videre, at russiske styrker stadig stormer og beskyder Azovstal-stålværket, hvor civile og soldater har søgt ly.

Rusland siger derimod, at våbenhvilen, der var sat til at vare mellem klokken 07 og 17 lokal tid, blev overholdt.

Mariupols borgmester oplyser, at omkring 200 mennesker stadig gemmer sig på det store område, som stålværket dækker over. Blandt dem skulle der være 30 børn ifølge de ukrainske myndigheder.

Evakueringerne fra Mariupol vil fortsætte fredag ved middagstid, skriver den ukrainske vicepremierminister, Iryna Vereshchuk, på beskedtjenesten Telegram torsdag aften. Fra Mariupol vil de civile blive transporteret til byen Zaporizjzja.

Mariupol har været under belejring siden begyndelsen af marts.

Havnebyen var før krigen hjemsted for over 400.000 mennesker, men hundredtusinder menes at være flygtet fra byen, som er ødelagt af bombardementer.