Næsten 100 frivillige ledte efter Pavia

94 frivillige mødtes søndag i Fausing Forsamlingshus på Djursland i et forsøg på at finde Pavia Hamann, der har været forsvundet siden natten til søndag den 10. februar. Det skriver TV2 Østjylland.

Desværre førte den omfattende eftersøgning heller ikke til noget resultat.

Det var familien, der havde kontaktet organisationen Missing People i håb om at det kan føre til oplysninger om, hvor Pavia Hamann kunne befinde sig.

- Det betyder utrolig meget for familien, at folk, som ingen relation har til dem og som ikke kender den savnede, hiver en eftermiddag ud og leder efter deres søn, siger Vivian Winther Eriksen fra Missing People til TV2 Østjylland.

Pavia Hamann har senest været i kontakt med sin far klokken 04.30 søndag for en uge siden, hvor han fortalte, at han befandt sig på en mark vest for Fausing.

Ud over de mange frivillige var der to hundeførere og en drone med til at lede.

Missing People bebuder, at de vil planlægge en ny eftersøgning.