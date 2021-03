Næste års Arctic Winter Games udskudt

redaktionen Torsdag, 04. marts 2021 - 08:19

Sidste år måtte Arctic Winter Games aflyses på grund af coronavirus, og næste års arktiske vinterlege er også i vippen til at blive aflyst.

Næste års vinterlege skulle ellers have fundet sted i Wood Buffalo, Canada, men arrangørerne bag begivenheden har udskudt legene, fremgår det af en pressemeddelelse fra Grønlands Idrætsforbund.

Udsat på ubestemt tid

- Det er yderst beklageligt, at Arctic Winter Games 2022 er blevet udsat, da AWG for mange af vores unge atleter bruges som springbræt til at deltage i internationale konkurrencer. Det er ligeledes et sted, hvor de kan indhøste vigtig erfaring, der kan udvikle dem sportsligt, siger bestyrelsesformand for GIF Nuka Kleemann i meddelelsen.

Arctic Winter Games 2022 er foreløbigt udsat på ubestemt tid.

- Det er ærgerligt, at det er udsat på ubestemt tid. Vi håber, at udviklingen i pandemien snarest muligt tillader at AWG kan gennemføres og opfordrer vores atleter til at holde sig klar, lyder det fra Nuka Kleemann.