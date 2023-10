Fra næste år flyver Air Greenland mod vest

Merete Lindstrøm Mandag, 16. oktober 2023 - 15:30

Under Visit Greenlands arrangement ved rejsemessen Vestnorden i Reykjavik kan Air Greenland mandag afsløre en ny men dog velkendt rute.

Fra den 26. juni 2024 åbner de en ny flyrute mellem Nuuk og hovedstaden i Nunavut, Iqaluit, og dermed genopstår en vigtig forbindelse mellem de to arktiske naboer. Ruten vil operere i sommerhøjsæsonen frem til den 23. oktober og vil have en ugentlig afgang hver onsdag.

Ruten mod vest er resultatet af en samarbejdsaftale, der blev indgået i 2022 mellem Nunavut og Grønland, og den markerer et skridt fremad i bestræbelserne på at styrke samarbejdet om kultur, uddannelse, fiskeri og grøn energi mellem de to regioner. Air Greenland håber også, at ruten vil bane vej for øget mobilitet og bidrage til at udvikle erhvervs-, politiske og kulturelle bånd.

Forventningen er at der vil komme Takuss priser for Nuuk til Iqaluit fra 2000 kroner og at salget af billetterne begynder indenfor den nærmeste fremtid.

Tror på ruten

Selskabet er optimistiske for ruten på trods af, at den måtte lukke sidste gang Air Greenland befløj ruten mellem Nuuk og Iqaluit i sommerperioden i årene 2014-2016 på grund af manglende passagerer.

Air Greenlands kommercielle direktør, Henrik Søe, der præsenterer den nye rute på rejsemessen Vestnorden i Reykjavik mandag, understreger overfor Sermitsiaq.AG, at Air Greenland tror på, at ruten bliver kommercielt bæredygtig af flere grunde.

- Både fordi vi får den meldt ud i god tid og dermed har mulighed for i samarbejde med Visit Greenland og den canadiske turistindustri at informere om -og sælge ruten, inden den åbner. Men også fordi vi har indgået en samarbejdsaftale med det canadiske flyselskab, Canadian North, som åbner op for at booke direkte til Canadas hovedstad.

Det bliver desuden muligt at flyve med Canadian North videre i et større rutenetværk i Canada.

En vej til hele Canada

Med aftalen bliver det fra begyndelsen af 2024 også muligt at købe en sammenhængende billet mellem Nuuk og Ottawa. Det vil betyde, at der i fremtiden kan bookes billetter direkte til de to destinationer på begge selskabers hjemmeside.

Air Greenland vil betjene ruten til Iqaluit med Dash8-fly, og afgangene fra Nuuk vil finde sted hver onsdag kl. 15:30 lokal tid. Rejsen til Iqaluit forventes at tage cirka to timer med to timers tidsforskel, så passagererne lander omkring klokken 15:35 i Iqaluit.