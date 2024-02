Naalakkersuisut: Vinterfangst af moskusokser forlænges

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 15. februar 2024 - 12:58

Fangere i Qeqqata Kommunia kan fra i dag tage på vinterjagt af moskusokser.

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S) har sammen med udvalgsformand for fangst Aqqalu Skifte (S) i kommunen kritiseret den fastsatte længde på 10 dage, som Departement for Fiskeri og Fangst i første omgang har meldt ud.

Nu er tonen ændret, og Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S) har nu forlænget vinterfangsten af moskusokser med syv dage,

- I forbindelse med vinterjagten på moskusokser i 2024 ved Kangerlussuaq meddeler Departementet for Fiskeri og Fangst, at vinterjagten på moskusokser fortsætter frem til den 3. marts, lyder det fra Departementet for fiskeri og fangst.

To dages varsel er for kort

Kim Kielsen meldte tirsdag den 13. februar, at fangerne vil kunne tage på moskusjagt fra den 15. februar, og gav dermed fangerne to dages varsel om jagtsæsonen. Fangerne kan endvidere have mulighed for moskusoksejagt i ti dage, hvilket blev kritiseret af Qeqqata Kommunia.

Naalakkersuisut har hørt borgmesteren og formanden og forlænger nu vinterjagten.