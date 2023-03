Naalakkersuisut: Udredning om afkolonisering bør udsættes

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. marts 2023 - 07:45

Sidste år aftalte Naalakkersuisut to historiske udredninger med den danske regering. Den ene om spiralsagen, og den anden om forholdet mellem Grønland og Danmark siden Anden Verdenskrig.

Ovenikøbet blev Naalakkersuisut af Inatsisartut pålagt at lave en udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus i 1953 - herunder af hvorvidt Danmark levede op til FN’s krav til afkolonialisering.

LÆS OGSÅ: Enighed: Afkolonisering skal kulegraves

Nu er Naalakkersuisut klar med et kommissiorie til udredningen, men alligevel foreslår Naalakkersuisut, at udredningen udskydes.

Det fremgår af dokumenter offentliggjort til behandling på Inatsisartuts forårssamling:

Udskydes til to andre er færdige

- Det har dog desværre ikke været muligt, at finde en grønlandsk forskningsinstitution der kan foretage udredningen indenfor fristerne.

- Henset til igangværende arbejde og forberedelser til den historiske udredning samt spiralsagen anbefales det derfor, at nærværende udredning udskydes til efter de to andre udredninger er færdiggjort, lyder det fra Vivian Motzfeldt (S), naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel i et svar til Inatsisartut.

Forslaget om udredningen blev fremsat af inatsisartutmedlem Doris J. Jensen (S) på forårssamlingen 2022, og den skal kigge på forløbet omkring grundlovsændringen i 1953, hvor Grønlands status som koloni blev afviklet.

Af det kommissorie, der er udarbejdet, fremgår der følgende om udredningens formål:

Pris: 4,5 til 6 mio. kr.

- Der blev ikke afholdt folkeafstemning i Grønland i tidspunktet op til ændringen, og det er derfor formålet med dette kommissorium præcist og nøgternt at afdække processen i og om Grønland i tiden op til ændringen af grundloven.

- Samtidig er det vigtigt at få afdækket, hvorledes Grønland og de grønlandske politikere blev orienteret og rådgivet vedrørende afkoloniseringsspørgsmål under særligt FN, står der.

Selvom udredningen foreslås udskudt, foreslår Naalakkersuisut også, at den færdigbehandles i Inatsisartut, så udredningen kan indgå i finanslovsforhandlingerne.

Det vurderes, at udredningen vil koste mellem 4,5 og 6 mio. kr.

Kan have lange udsigter

Hvis Inatsisartut accepterer Naalakkersuisuts anbefaling om at afvente de to øvrige udredninger, kan der år, inden arbejdet går i gang.

Udredningen om spiralsagen har en deadline, der hedder, at den så vidt det er muligt skal være færdig 1. oktober 2024. Det blev aftalt umiddelbart før folketingsvalget i Danmark i efteråret.

Med hensyn til udredningen om forholdet mellem Grønland og Danmark siden Anden Verdenskrig, så var udmeldingen fra Formanden for Naalakkersuisut i januar, at kommissoriet endnu ikke er på plads, men at det ventes i løbet af dette forår.

Kommissoriet skulle have været klar i oktober 2022 men blev udskudt på grund af folketingsvalget, og arbejdet med denne udredning er altså slet ikke påbegyndt.