Henviser til holdbarhedsplan i spørgsmål om selvstændigheds-økonomi

Thomas Munk Veirum Onsdag, 25. oktober 2023 - 12:47

Rettelse: Det fremgik af artiklen, at Naalakkersuisut fandt det for tidligt at kontakte Danmark vedrørende Grønlands økonomi under selvstændighed. Oplysningen stammede fra et notat, som Naalakkersuisut havde sendt til Inatsisartut forud for debatten samt Inatsisartuts simultanoversættelse af Erik Jensens indlæg. Notatet er blevet rettet og formuleringen fjernet kort inden debatten, oplyser Erik Jensen.

Vil Danmark være med til at lukke et økonomisk hul i den grønlandske økonomi på omkring fem milliarder kroner årligt i tilfælde af selvstændighed?

Det spørgsmål har Demokraatits Jens-Frederik Nielsen sat til debat onsdag i Inatsisartut.

Jens-Frederik Nielsens forslag går ud på at debatter, om det vil være en god idé, at "Selvstyret og Staten i fællesskab udarbejder en forventningsafstemning vedrørende de juridiske, politiske og økonomiske forhold mellem Grønland og Danmark i det tilfælde, at Grønland ønsker at blive en selvstændig stat."

Det vil sikre et mere retvisende grundlag at diskutere selvstændighed på, mener Demokraatits partiformand.

Henviser til kommende plan

Naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S) svarer ikke direkte på, om Naalakkersuisut vil henvende sig til Danmark om spørgsmålet men henviser til, at Naalakkersuisuts holdbarheds- og Vækstplan vil understøtte bestræbelserne på at skabe økonomisk vækst til fremme for grundlaget for en kommende selvstændighed samt arbejdet med forfatningsudkastet:

- Naalakkersuisuts kommende Holdbarheds- og Vækstplan vil også være et værktøj, der vil understøtte bestræbelserne på at skabe økonomisk vækst til fremme for grundlaget for en kommende selvstændighed.

- Det er tid til at arbejde med at skabe rammerne for Grønlands selvstændighed, så vi kan igangsætte de processer der er nødvendige både hos os selv, men også i samarbejde med Danmark. Det er vigtigt vi tager arbejdshandskerne på, og arbejder med det grundlag, som vi skal stå på.

Erik Jensen understreger i sit svarnotat, at arbejdet med selvstændighed ligger meget hos Grønland selv og ikke i en dialog om egentlig realitetsforhandling med Danmark.

Har oprettet område for selvstændighed

For nylig har koalitionen oprettet et ressortområde for statsdannelse. En post som Siumuts Vivian Motzfeldt har fået.

LÆS OGSÅ: Múte klar med naalakkersuisoq for statsdannelse

Spørgsmålet om Grønlands økonomi i tilfælde af selvstændighed dukker jævnligt op, da eksempelvis bloktilskuddet fra Staten på lidt over 4 mia. kr. fortsat udgør over 50 procent af Landskassens årlige indtægter. Tidligere har daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen afvist, at et bloktilskud kan fortsætte i en længere periode, hvis Grønland vil ud af Kongeriget.