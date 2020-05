Naalakkersuisuts yngste medlem: Jeg er klar til posten

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 30. maj 2020 - 07:59

28-årige Jens-Frederik Nielsen er ny naalakkersuisoq for erhverv og råstoffer. Han var som partikonsulent for Demokraterne med til forhandlingerne omkring den nye koalition.

- Jeg føler mig helt klar til at overtage ansvaret, og ingen skal tvivle på, at jeg vil give 100 procent til mit virke som naalakkersuisoq, siger han til Sermitsiaq.AG.

Efter han takkede ja, bliver han den yngste blandt Naalakkersuisut-medlemmerne.

Store udfordringer

- Vi har udfordringer på grund af coronapandemien, hvor især erhvervslivet er blevet ramt hårdt. Det bliver en stor opgave at overvinde den situation, som verden står i. Desuden vil jeg arbejde mere for smidig og effektiv sagsbehandling omkring råstofområdet, fremhæver Jens-Frederik Nielsen.

- Hvad var din reaktion, da du blev spurgt, om du gerne vil være naalakkersuisoq?

- Det er en tillidserklæring at blive spurgt, om jeg gerne vil blive medlem af Naalakkersuisut. Selvfølgelig blev jeg lidt spændt over at skulle overtage så store poster, men det er også en god følelse. Jeg ser meget frem til at begynde arbejdet, svarer han.

Afviser ikke formandspost

- Vil du stille op til formandsposten hos Demokraterne?

- Jeg har ingen kommentarer til det. Jeg kan kun sige, at partiet vælger ny formand den 8. juni, siger han.

- Betyder det så, at du stopper som badmintonspiller, at du er blevet medlem af Naalakkersuisut?

- Der vil selvfølgelig få indflydelse på min sport, at jeg bliver naalakkersuisoq. Men timingen for at blive naalakkersuisoq er også helt fint, da internationale turneringer er sat på stand by på grund af coronaen. Men der er en sportsmand i mig, derfor forventer jeg ikke, at jeg slipper sporten foreløbigt. Men nu står politik over sporten, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen.