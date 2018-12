Naalakkersuisut: Priser på sælskind er på plads

Redaktionen Lørdag, 29. december 2018 - 08:55

Naalakkersuisut har sammen med KNAPK og Great Greenland fastsat priser på sælsind for 2019.

Det oplyser departementet for erhverv og energi i en pressemeddelse.

Priser for sælskind i 2019 er som følger:

Netsider der er under 70 cm: 275 kr.

Netsider der er over 70 cm: 300 kr.

Grønlandssæler: 400 kr

Faste priser

Departementet for erhverv og energi oplyser i pressemeddelelsen, at aftalen indebærer at indhandlingstilskuddene fastsættes til et fast beløb pr. skindtype i stedet for sidste års prismodel, hvor indhandlingspriserne steg med antallet af indhandlede skind.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi med den nye aftale har sikret højere indhandlingspriser. Jeg håber på den baggrund, at vi kan sikre Great Greenland A/S flere skind og dermed et styrket salg i det kommende år, siger Naalakkersuisoq for erhverv og energi, Aqqalu Jerimiassen (A).

Tilfredshed med aftalen

Også formanden for KNAPK, Henrik Sandgreen og Great Greenlands bestyrelse er godt tilfredse med aftalen.

- Jeg er meget tilfreds med, at KNAPKs ønske om højere indhandlingspriser til vores medlemmer er blevet i mødekommet. Højere priser er en forudsætning for indhandling af flere skind, siger Henrik Sandgreen ifølge pressemeddelelsen.

- Great Greenland A/S er glad for den nye aftale mellem parterne, da der er stor efterspørgsel for grønlandske sælskind, som vi håber fangerne kan levere. Vi åbner derfor op for flere indhandlingssteder og med højere priser. Derudover vil vi fortsat sikre fortællingen om og forståelsen af grønlandske fangsttraditioners bæredygtighed internationalt, udtaler bestyrelsesformand for Great Greenland A/S, Juliane Henningsen.

Vurdering efter fire måneder

Selvom alle tre parter er tilfredse med aftalen, så skal de vurdere de fastsatte priser på sælskind, når der har været indhandling af sælskind i fire måneder, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Naalakkersuisut, KNAPK og Great Greenland vil vurdere om aftalen bør d. 1. maj 2019.