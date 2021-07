Naalakkersuisut: Pressemøde i morgen kl. 11.00

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 14. juli 2021 - 16:46

Naalakkersuisut har oplyst, at de inviterer til et pressemøde klokkebn 11:00 orsdag. Pressemødet vil være med opdateringer af status på corona-situationen i landet. Der vil blive fremlagt information om nye smittede samt om den igangværende smittesporring.

Der er i øjeblikket et større arbejde i gang med at teste for Covid-19 i forskellige byer, oplyser Naalakkersuisut.

Overhold anbefalingerne

For at undgå smittespredning opfordres der på det kraftigste til at alle overholder myndighedernes anbefalinger: