Naalakkersuisut: Olieselskaberne vil komme tilbage igen

Formålet med strategien er at lægge de overordnede rammer for olieområdet i strategiperioden, der jo løber frem til 2023, siger han til AG.

- Det vil derfor heller ikke være hverken hensigtsmæssigt eller muligt at lægge sig fast på alle detaljerne i arbejdet i de kommende år. Det er dog ikke det samme som at sige, at der er tale om en ”åben bog”. Det handler om at ramme den rette balance, og det mener vi, at man har gjort. En strategi skal lægge rammer, men ikke nødvendigvis komme med alle svarene.

Jess Svane (S) henviser til, at strategien er udarbejdet på baggrund af input fra de internationalt anerkendte konsulentfirmaer Wood Mackenzie og PWC.

Han mener på den baggrund, at det igen vil lykkes at lokke olieselskaberne til landet.

