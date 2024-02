Naalakkersuisut: Nej til tele-liberalisering

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. februar 2024 - 09:59

Hverken Atassut eller Naleraq ser ud til at få held med at få liberaliseret telemarkedet, så borgere på lovlig vis kan benytte en hvilken som helst udenlandsk satellittjeneste.

Af et paragraf 37-svar til Naleraqs Pele Broberg forklarer Hans Peter Poulsen, hvorfor det ikke er en god ide.

Vil skumme fløden

- Ved fri adgang til satellittjenester kan vi forvente, at de udenlandske teleudbydere alene tilbyder de tjenester, hvor de kan tjene penge og kun så længe, at det er økonomisk rentabelt for dem, bliver det påpeget i svaret.

- Tusass A/S vil dermed miste indtægter, mens deres udgifter til teleinfrastrukturen ikke mindskes af en liberalisering. Det vil udfordre Tusass’ evne til at vedligeholde og udvikle den grønlandske teleinfrastruktur, lyder forklaringen, og hvor det understreges, at en liberalisering kan “gå ud over forsyningssikkerheden”.

I forvejen har Tusass A/S aftaler med satellitudbyderne Hisparsat og OneWeb, og der arbejdes på at få lavet en aftale med Starlink, som Telestyrelsen har mistanke om, at flere borgere ulovligt bruger.

Redegørelse på vej

Sagen har imidlertid fået Hans Peter Poulsen til at gå dybere ned i problematikken.

- Naalakkersuisut er opmærksom på Starlink og de andre satellitudbydere, og vi ønsker, at den nye teknologi skal udnyttes til gavn for den grønlandske befolkning. Jeg har derfor sat udarbejdelse af en redegørelse om satellitudbydere i gang, så vi kan få en kvalificeret diskussion om emnet, oplyser naalakkersuisoq, der forventer at kunne sende den færdige redegørelse til politikerne i Inatsisartut under forårssamlingen.

