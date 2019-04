Naalakkersuisut: Nej til A-kasse-system

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. april 2019 - 11:34

Naalakkesuisut kan ikke tilslutte sig Demokraternes forslag om, at der skal etablerings en forsikringsordning for arbejdsløse.

Naalakkesuisoq for Arbejdsmarked Erik Jensen begrunder afslaget med, at det vil kræve en uforholdsmæssig stor administration spredt ud over 17 byer og kun få betydning for et mindre antal personer. Han henviser til, at der 2017 kun var 665 personer, som modtog arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med hjemsendelser.

Problemstilling

- En yderligere væsentlig problemstilling ved en frivillig forsikring er af moralsk karakter, eftersom der er en tydelig sammenhæng mellem lysten til at være arbejdsløshedsforsikret og sandsynligheden for at blive ramt af ledighed. Dermed kan det meget hurtigt komme en situation, hvor det kun er dem, som har høj risiko for ledighed, som vil ønske at være medlem af en A-kasse, skriver Erik Jensen i sit svarnotat til beslutningsforslaget, som skal behandles i Inatsisartut onsdag eftermiddag.

Erik Jensen begrunder også sit afslag med, at det vil kræve ganske omfattende udnersøgelser for at finde ud af, hvad de økonomiske konsekvenser er af forslaget.

Stiller ændringsforslag

Naalakkersuisut stiller derimod et ændringsforslag, hvor en frivillig arbejdsløshedsforsikring tages til efterretning i det tværfaglige samarbejde om øget selvforsørgelse. Det er her at der pågår et arbejde mellem arbejdsmarkeds-, soical-, uddannelses- og skatteområdet med det sigte at komme med en reform af overførselsindkomsterne og arbejdsmarkedsydelserne.