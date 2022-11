Naalakkersuisut: Nedbryd stereotyper for alle køn

Redaktionen Lørdag, 19. november 2022 - 13:29

I dag er det værd at gøre opmærksom på de mange mænd i vores land, som har brug for ekstra opmærksomhed. Det mener naalakkersuisoq for ligestilling, Naaja H. Nathanielsen, naalakkersuisoq for børn, unge og familier samt sundhed, Mimi Karlsen og naalakkersuisoq for sociale anliggender Jess Svane og naalakkersuisoq for uddannelse, Peter P. Olsen.

I anledning af mændenes internationale dag, skriver de i en fælles pressemeddelelse, at mænd i lige så høj grad har daglige kampe i forhold til stereotyper.

- For ligesom kvinder gør, så bliver mænd i lige så høj grad mødt med stereotype forventninger, som for nogle kan være svære at leve op til, skriver de fire naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Ligesom kvinderne, har mænd en del ligestillingsproblemer:

Overrepræsentation af mænd, som står uden uddannelse eller beskæftigelse

Overrepræsentation af mæng iblandt hjemløse

Overrepræsentation af mænd som udøver vold

Overrepræsentation af mænd og unge mænd der begår selvmord

Flest kvinder under uddannelse

Naalakkersuisoq for uddannelse, Peter P. Olsen (IA) understreger, at der er flest kvinder under uddannelse, og at der bør banes vej for, at flere mænd kommer i uddannelse.

- Uddannelsesområdet er præget af store kønsforskelle, i alle dele af uddannelsessystemet, hvor drenge og mænd generelt set får lavere resultater og er underrepræsenteret i uddannelse. Dette er forhold, som jeg tager alvorligt og som jeg ønsker at være med til at afhjælpe, understreger naalakkersuisoq for uddannelse, Peter P. Olsen.

Naalakkersuisut opfordrer til, at befolkningen er med til at nedbryde stereotyper omkring mænd, så der kan være mere ligestilling i samfundet.