Naalakkersuisut: Det må du i påsken

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 08. april 2020 - 15:21

Naalakkersuisut har på deres facebookside besvaret en række spørgsmål vedrørende, hvad man må og ikke må i påskedagene.

Herunder kan du læse et udsnit af spørgsmål og svar.

For eksempel anbefales det, at man holder påskefrokost hver for sig.

- Påskefrokost er en hyggelig tradition for mange, hvor vi mødes med familie og venner, men i år vil vi råde dig til ikke at holde påskefrokosten som vanligt. I stedet kan du for eksempel holde en virtuel påskefrokost, hvor I sidder hver for sig og spiser, samtidig med at I snakker og hygger over videoopkald. Du kan også i stedet sende et gækkebrev, ringe til familien eller aftale at I udskyder påskefrokosten til senere. Vi må alle gøre vores, for at smitten spredes mindst muligt, lyder det.

Samtidig anbefales det på det kraftigste, at man ikke ser familiemedlemmer, der har kroniske sygdomme og er ældre end 65 år. Disse grupper i befolkningen er mest sårbare for sygdommen covid-19 og kan dermed få et voldsomt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Legeaftaler og gåture

Hvis børnene savner deres legekammerater, er det i orden at lade dem lege sammen i små grupper. Legekammeraterne er de eneste børn, man må omgås.

Og så længe man ikke er syg, holder god hygiejne og holder god afstand, så må man ifølge myndighederne gå ud og nyde det friske forårsvejr.