Naalakkersuisut: Der er ikke tale om ekspropriation

Redaktionen Lørdag, 24. juni 2023 - 13:27

Greenland Minerals, hvis moderselskab sidste år skiftede navn til Transition Energy Minerals, fik den 1. juni afslag på deres ansøgning fra 2017 om udnyttelsestilladelse ved Kuannersuit.

I den 30-siders lange afgørelse, som er offentlig tilgængelig, fremgår det, at ansøgningen er omfattet af uranloven fra 2021, idet der i selskabets projektbeskrivelse står, at projektet indebærer kommerciel udnyttelse af uran, samt at det gennemsnitlige indhold af uran i den samlede ressource vurderes til at være langt over grænseværdien på 100 ppm.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ydermere giver Naalakkersuisut udtryk for, at afslaget på udnyttelsestilladelse ikke er ekspropriation dvs. at der ikke er tale om et indgreb i en ejendomsret beskyttet efter grundlovens paragraf 73. Dels er der ikke tale om et indgreb i en eksisterende rettighed, og dels er der ikke berettiget forventning om, at ansøgningen fra 2019 ville blive imødekommet.

Tillægsaftale fra 2012

Endelig bemærker Naalakkersuisut, at der i et tillæg til selskabets efterforskningstilladelse fra 2012, som er underskrevet af Naalakkersuisut og Greenland Minerals står, at »udvidelsen af tilladelsen til også at omfatte radioaktive grundstoffer ikke samtidig giver Greenland Minerals ret til en udnyttelsestilladelse af radioaktive grundstoffet«.

