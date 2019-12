Naalakkersuisut: Forsvaret bør betale mere end renovering og den daglige drift

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 12. december 2019 - 17:47

Naalakkersuisut har fremsat krav til den danske stat i forbindelse med Forsvarets fremtidige brug af lufthavnen og banen i Kangerlussuaq. Kravet er, at forsvaret skal medfinansiere den daglige drift af andre faciliteter end selve landingsbanen i forbindelse af brugen af Kangerlussuaqs lufthavn.

Det stod klart, da Karl Frederik Danielsen sammen med Ane Lone Bagger og Kim Kielsen holdt borgermøde i Kangerlussuaq mandag.

- Naalakkersuisuts klare budskab til staten er, hvis Forsvaret skal bruge lufthavnen, så skal I også medfinansiere andre dele af den nødvendige drift, sagde naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S) under borgermødet i Kangerlussuaq.

Karl Frederik Danielsen oplyste under borgermødet, at redegørelsen vedrørende omkostninger for Kangerlussuaq vil tage i mindst et år at udarbejde. Der er også flere andre ting, som der skal gøres rede for.

- Redegørelsen af omkostningerne vedrørende driften af lufthavnen vil blive færdiggjort om mindst et år, og der er store omkostninger i forbindelse med driften, heriblandt elværk, hotel, affaldsdumpen og flere andre ting. Det skal vurderes, sagde han.

Hensigtserklæring

Naalakkersuisut og den danske stat har underskrevet en hensigtserklæring, hvor de slog fast, at Forsvaret kan bruge lufthavnen i Kangerlussuaq. Hensigtserklæringen siger ikke noget om, hvem der skal betale for renoveringen og den fortsatte drift af Kangelussuaq, og det er de detaljer, som naalakkersuisut og forsvarsministeren Trine Bramsen (Soc.) skulle drøfte under et møde i Kangerlussuaq tirsdag. Forsvarsministeren måtte dog udskyde mødet til det nye år.

Ansvar bevidst

Trine Bramsen har tidligere fastslået, at 'forsvaret er sig sit ansvar bevidst' når det gælder renoveringen og vedligeholdelsen af landingsbanen, men udgangspunktet for aftalen er ifølge Trine Bramsen, at Forsvarets fly skal kunne starte og lande i Kangerlussuaq.

LÆS OGSÅ: Forsvarsminister om Kangerlussuaq: Udgangspunktet er at forsvarets fly skal kunne lande og lette

- Udgangspunktet for investeringen i Kangerlussuaq er, at Forsvaret fortsat skal kunne løse sine opgaver i Grønland, og det vil sige at vi skal sikre, at Forsvarets fly kan starte og lande derfra. Men jeg har jo altid mine to ører med mig, når jeg holder møder. Så jeg vil da lytte til, hvad der måtte være af ønsker og kommentarer fra mine grønlandske kollegaer, siger forsvarsminister Trine Bramsen (Soc).