Naalakkersuisut: Disko Line lever op til forpligtigelserne

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 08. marts 2019 - 17:32

Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur oplyser i et paragraf 37 svar, at Naalakkersuisut mener, at Disko Line har gjort det godt hvad angår passagerbefordringen i Grønland.

- Det er Naalakkersuisuts overordnede vurdering, at Disko Line lever op til de forpligtigelser, der er indgået aftale herom. Det er endvidere Naalakkersuisuts opfattelse, at operatørerne generelt søger at rette op på de fejl og mangler, når de bliver gjort bekendt hermed, skriver naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S) i sit svar.

Det er IA’s Aqqa Samuelsen der har stillet paragraf 37 spørgsmålene omkring passagerbefordringen i Vest- og Sydgrønland.

- De anstrengende trafikforhold i Diskobugten sætter begrænsninger for udviklingen i byer og bygder. På grund af trafikforholdene, høje priser samt utidssvarende befordringsmidler kan man ikke rejse hurtigt i Diskobugten. Dette er beklageligt og må ændres i den kommende tid, skriver Aqqa Samuelsen i sin begrundelse for de fyger af spørgsmål rettet naalakkersuisoq for infrastruktur.

Disko Line ikke udelukket

Aqqa Samuelsen efterspørger andre operatører, når de nye servicekontrakter om passagerbefordringen skal fornys om to år.

Men Naalakkersuisut ser ingen grund til at udelukke Disko Line i de kommende servicekontrakter allerede nu.

- Naalakkersuisut kan ikke for nuværende sige noget om resultatet af den kommende proces for indgåelse af servicekontrakterne, skriver Karl Frederik Danielsen.

I stedet henviser Karl Frederik Danielsen (S) til den kommende seminar om servicekontrakter på trafikområdet den 20. og 21. marts.

Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen oplyser i sit svar, at ønsker og behov for de fremtidige servicekontrakter vil blive drøftet i trafikseminaret og at alle medlemmer af Inatsisartut er inviteret.

Naalakkersuisut vil indarbejde de ønsker og behov der fremkommer under trafikseminaret i de evalueringskriterier, der skal danne baggrund for udvælgelsen af operatørerne.

Den gældende servicekontrakt omkring passagerbefordringen slutter den 31. december 2020.