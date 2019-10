Naalakkersuisut: Cigaretskodder skal i skraldespanden

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 12. oktober 2019 - 13:04

Demokraternes Justus Hansens forslag om at sætte pant på cigaretskodder skal behandles i Inatsisartut på tirsdag den 15. oktober.

Naalakkersuisut finder det tillokkende at prøve, om en ny løsning, som et pantsystem, hurtigere kan løse problemet med henkastede cigaretskodder.

Naalakkersuisut anerkender at pantsystem på flasker fungerer i Grønland. Men flasker med pant genanvendes, og det kan cigaretskodder ikke. Og så er der risiko for, at børn begynder at samle skodder op, hvis der er pant på dem og der kan være en sundhedsmæssig risiko i det.

- Cigaretskod skal i skraldespanden og bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Derfor mener Naalakkersuisut, at det vil være uhensigtsmæssigt at oprette et omfattende pant- og retursystem for

cigaretskod. Et pantsystem er administrativt tungt og forudsætter, at der bliver udviklet det rette materiel, så cigaretskod ikke skal håndteres manuelt, lyder svarnotatet fra Naalakkersuisut til

forslagsstilleren Justus Hansen (D).

- Men det virker også grundlæggende forkert at opmuntre børn til at tage ansvar for de voksnes svineri med cigaretskod, lyder det.

Ændringsforslag

Naalakkersuisut er dog positivt indstillet på at undersøge, hvorvidt et pantsystem på cigaretskodder kan se ud i praksis. Derfor fremlægger Formanden for Naalakkersuisut et ændringsforslag.

Naalakkersuisut vil undersøge flere tiltag, deriblandt pantsystem af cigaretskodder, da det er ønskværdigt at gå efter problemets rod.

- Vi skal arbejde for, at alle rygere tager ansvar for deres affald ved at smide cigaretskod i skraldespanden.

Ændringsforslaget lyder således:

”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvilke tiltag, herunder pant på cigaretskodder, der kan iværksættes for at reducere mængden af henkastede cigaretskodder. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest i forbindelse med EM 2020.”

Lommeaskebægre

Departementet for nNatur og Mmiljø har også søsat flere tiltag for at tilskynde borgere til at rydde op efter sig i naturen. Blandt andet med kampagnen Naturens Superhelte, hvor også en musikvideo ”Nunannguaq” blev lanceret i september.

Departementet for Natur og Miljø uddelte fredag lommeaskebægre. Departementet for natur og miljø

Departementet uddeler blandt andet lommeaskebægre, for at tilskynde rygere til at ligge cigaretskodderne i lommeaskebægrene, i stedet for at henkaste skodderne i naturen.

- Cigaretskod indeholder skadelige stoffer og plast, som kan

påvirke og spredes i naturen. Filteret i cigaretter er lavet af en type plastik, som det kan tage flere år, hvis ikke årtier at nedbryde. De små cigaretskod er meget besværlige at samle op, og desværre ser vi, at der ligger rigtig mange skod rundt omkring i byer og bygder og i naturen. Vi håber selvfølgelig, at vi med uddelingen af lommeaskebægre kan være med til at sikre en adfærdsændring, så cigaretskod ender i skraldespanden og ikke i naturen, forklarer departementschef Mette Skarregaard Pedersen til Sermtsiaq.AG.