Naalakkersuisut: Børn skal i højere grad inddrages

Anders Rytoft Mandag, 28. november 2022 - 15:58

Naalakkersuisut ønsker at højne efterlevelsen af FN's konvention om Barnets Rettigheder.

Det står klart efter, at Naalakkersuisut har udarbejdet 24 nye initiativer i en handlingsplan, som skal sikre, at børns stemmer i højere grad bliver inddraget på tværs af sektorer, herunder i daginstitutioner, skoler og sundhedsvæsenet med videre.

Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed, mener, at en god og tryg opvækst danner grundlag for en god ungdom og et godt voksenliv.

- Det skylder vi alle børn. Uanset hvor børn vokser op, hvem deres familie er, og hvilke livsbetingelser de har, så fortjener de en god og tryg opvækst, lyder det fra naalakkersuisoq i en pressemeddelse.

Handlingsplanen

Den nye handlingsplan beskriver 24 initiativer og berører fem emner:

Børns stemme.

Familie, tryghed og rammer.

Beskyttelse mod vold, overgreb og misbrug.

Uddannelse og udvikling.

Sundhed og en levestandard, som sikrer udvikling.

Børnenes stemmer skal styrkes

I det første initiativ sigter Naalakkersuisut ifølge handlingsplanen mod at styrke det strategiske fokus på inddragelse af børn på tværs af departementer og styrelser.

Det er målet, at børn skal opleve, at de bliver inddraget i prioriteringer og løsninger, der vedrører dem - og at de stemmer overens med deres behov. Der skal udarbejdes et børnesyn, som indeholder strategiske mål for børneinddragelse i alt, hvad Naalakkersuisut foretager sig, som berører børn, lyder det i handlingsplanen: Det skal være med til at målrette indsatsen.

Børnerettighedsinstitutionen MIO og Nakuusas MI har desuden påpeget, at der er behov for, at børnenes stemmer bliver styrket i nære relationer og i samfundet generelt.



Målet med handlingsplanens andet initiativ er at sikre, at voksne skal lytte til, hvad børn siger. Det gælder barnets nære realtioner, voksne i lokalsmafundet, kommunale embedsmænd og politikeren samt embedsmænd og politikere.

Et godt børneliv

Derfor skal Nakuussas blandt andet styrkes. Børnene skal ligeledes orienteres om og inddrages i igangværende arbejde på tværs af Naalakkersuisut og departementer.



- Børn ved, hvad der fylder meget i deres liv. Det bestræber vi os på at blive endnu bedre til at forstå, siger naalakkersuisoq Mimi Karlsen.



Handlingsplanen er blandt andet inspireret af Børnerettighedsinstitutionens MIO’s udgivelse Børnenes anbefalinger til en national handlings for implementering af FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i Grønland. Den er lavet på baggrund af MIO’s spørgeskemaundersøgelse af 295 børn fra hele kysten i 2015-2018.

Her kan du læse hele handlingsplanen.