Naalakkersuisut: Behandlingsgaranti for kræft tidligst næste år

Walter Turnowsky Tirsdag, 09. april 2019 - 14:35

En garanti for en hurtig behandling af kræft er ikke lige rundt om hjørnet, hvis det står til Naalakkersuisut.

Det fremgår at et svarnotat til to forslag om behandlingsgarantier, som Inatsisartut skal behandle i morgen.

Stine Egede og Sofia Geisler (IA) har således foreslået, at 'Naalakkersuisut senest den 1. november 2019 pålægges at udrede, hvorledes det for alle kræftpatienter kan sikres, at der skal foreligge en behandlingsplan inden 28 dage fra der er diagnosticeret kræft.'

Jess Svane (S) foreslår, at 'pålægge Naalakkersuisut inden udgangen af 2019 at fremlægge en analyse af, hvad der skal til, for at realisere en behandlingsgaranti for kræftpatienter i Grønland på maksimal 30 dage fra man har fået konstateret sygdommen.'

Høj dødelighed

I efteråret viste et forskningsprojekt, at kræft langt hyppigere ender dødeligt i Grønland end i resten af Norden. Forslagsstillerne henviser i begrundelsen til netop denne undersøgelse.

- Forskningsprojektet anbefaler blandt andet, at man burde se mere detaljeret på, hvordan forløbet er for udredning, behandling og opfølgning af kræftpatienter i Grønland. Det vil give indsigt i, hvor man kan sætte ind for at komme den høje dødelighed til livs, skriver de to IA-politikere i deres forslag.

LÆS OGSÅ: Kræft er mere dødelig i Grønland end i resten af Norden

- Såfremt vi skal nedsætte dødeligheden blandt kræftpatienter, så må vi nedfælde en lov herom. Det er derfor jeg foreslår, at de der har fået den alvorlige kræftdiagnose aller senest skal være startet i behandling indenfor 30 dage, skriver Jess Svane (S).

Afventer evaluering af kræftplan

Men Naalakkersuisut for sundhed, Martha Abelsen (S) ønsker dels lidt mere tid og vil derudover lande på en blødere formulering, således at 'Naalakkersuisut senest FM2020 pålægges at belyse spørgsmålene vedrørende muligheden for, at der skal foreligge en behandlingsplan inden for 28 dage efter kræftdiagnosen er stillet, samt muligheden for at tilbyde en 30 dages behandlingsgaranti til kræftpatienter.'

Hun argumenterer for, at man først og fremmest bør holde fokus på de eksisterende initiativer i kræftplanen fra 2014.

- Sundhedsvæsenet tilstræber, at alle der får konstateret kræft får en behandlingsplan og påbegynder en behandling indenfor 30 dage, enten her i landet eller i Danmark. Lægen der stiller diagnosen har ansvaret for at dette sker, herunder at sikre sig at patientkoordineringen planlægger opstart af patientens behandling hurtigst muligt. I forbindelse med behandling af brystkræft, kan der dog gå op til seks uger, da det kræver specialistbesøg fra Danmark, som kommer til Dronning Ingrids Hospital med seks ugers mellemrum, skriver Martha Abelsen (S) i sit svarnotat.

- Kræftplanen indeholder en evalueringsdel, der skal gennemføres og være færdig ultimo 2019. Evalueringen skal blandt andet være med til at vise, hvilke justeringer der er behov for i kræftplanen samt om patientforløbene kan optimeres yderligere.

Naalakkersuisoq mener derfor, at man bør afvente denne evaluering.