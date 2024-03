Naalakkersuisut: Artikel er misvisende

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. marts 2024 - 13:16

Det er øjensynligt ikke faldet i god jord hos Naalakkersuisut, at Demokraternes formand, Jens-Frederik Nielsen, forleden omtalte processen om en ny ejerskabspolitik for “en farce”.

I den anledning har Naalakkersuisut offentliggjort en pressemeddelelse på Selvstyrets hjemmeside, hvor man blandt andet skriver:

“Ejerskabspolitikken blev underskrevet den 28. marts 2023, selvom journalisten skriver at der er gået tre år og en ejerskabspolitik ikke er faldet på plads”.

Retningslinjer mangler

Den såkaldte præcisering står i skærende kontrast til, hvad Selvstyret selv oplyser på sin hjemmeside:

“Aftalen blev indgået d. 28. marts 2023, og kommer til at danne grundlag for en opdatering af Naalakkersuisuts retningslinjer for god selskabsledelse. Indtil opdateringen er udarbejdet ledsages ejerskabspolitikken forsat af de hidtidige retningslinjer for god selskabsledelse”.

Retningslinjerne, som de selvstyreejede selskaber skal styre efter, er således ikke på plads her knap et år efter, at den politiske aftale blev indgået, hvilket fik Demokraternes formand til at kalde processen for “en farce”.

De gældende retningslinjer for ejerskabspolitikken er således stadig de gamle, som blev udformet tilbage i 2012.

Hvad er ESG ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på, hvilket bliver mere og mere udbredt i virksomheder. ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over hhv. miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd.

At retningslinjerne endnu ikke er på plads illustreres også ved, at emnet ikke var på dagsordenen, da det årlige bestyrelsesseminar blev holdt den 31. januar og 1. februar på Hotel Hans Egede i Nuuk. Her var der cirka 90 deltagere i form af direktions- og bestyrelsesmedlemmer i de selvstyreejede selskaber. Temaet var i stedet ESG og hvilken plads de selvstyreejede virksomheder har i det grønlandske samfund.

Savner svar

Den 5. januar 2024 sendte Sermitsiaq.AG en række spørgsmål til Formandens Departement, som var formuleret således:

Ejerskabspolitikken

Mute fortalte i starten af december, at det endelige skriv (retningslinjerne for ejerskabspolitikken, red.) næsten var færdig og kun manglede forligspartiernes godkendelse.

Hvad er status?

Hvornår vil den være klar?

Kan jeg få den tilsendt?

Vil man nå at få emnet på som tema på det kommende bestyrelsesseminar eller trækker det ud?

Ejerskabspolitik og udbytte/finanslov

Med henvisning til ejerskabspolitikken har man i Finanslov 2024 valgt at undlade at angive de forventede udbytter fra de selvstyreejede virksomheder:

Hvorfor?

Er det ikke det modsatte af transparens, som er et centralt ord i hele ejerskabspolitikken?

Hvorfor skal borgerne ikke have indsigt i, hvad der forventes at blive leveret fra selskaberne i cool cash?

Her mere end to måneder senere har Sermitsiaq.AG endnu ikke modtaget nogen besvarelse på spørgsmålene.

Bagud og fremad

I den såkaldte præcisering fra Naalakkersuisut skriver man desuden:

“Det er korrekt, at ”aktivitetstabellen” er fjernet fra Finansloven, men der findes en meget mere udførlig beskrivelse af selskabernes afkastmål, kapitalstruktur og udbyttepolitik i redegørelsen, som er offentliggjort i Naalakkersuisuts hjemmeside, se linket her: Årlig redegørelse til Inatsisartut 2023 - Selvstyrets aktieselskaber 2022"

Aktivitetstabellen har i flere år givet befolkningen indsigt i, hvad der forventes udbyttemæssigt i forhold til det kommende år i finansloven.

Den blev imidlertid fjernet fra Finanslov 2024, og borgerne har dermed ingen indsigt i, hvad forventningerne til udbyttebetaling til Landskassen fra de enkelte selvstyreejede selskaber er.

Hvorfor Naalakkersuisut henviser til en bagudrettet redegørelse, når aktivitetstabellen satte fokus på det fremadrettede udbyttekrav er der ingen forklaring på i pressemeddelelsen fra Naalakkersuisut.