Naalakkersuisut på vej med hjælp til de laveste indkomster

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. september 2022 - 15:26

Dagligvarepriserne stiger her i landet, fordi blandt andet brændstof til Royal Arctic Lines skibe er eksploderet som følge af den internationale usikkerhed, der er opstået efter krigen i Ukraine.

Naalakkersuisut arbejder nu på hjælp til de borgere med laveste indkomster. Det fortæller naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), til KNR:

- Jeg kan ikke på stående fod komme ind på detaljer. Dog kan jeg bekræfte, at vi i starten af næste uge kommer med mere detaljerede oplysninger om, hvilke tiltag Naalakkersuisut vil iværksætte, siger Naaja Nathanielsen til KNR.

Ved præsentationen af Naalakkersuisuts finanslovsforslag i sidste uge, fortalt Naaja H. Nathanielsen, at naalakkersuisut afventede konrete tal for, hvor meget priserne er steget i Grønland. De ventes sidst i september.

Naaja H. Nathanielsen skriver i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at de tiltag, Naalakkersuisut arbejder på, kan indføres nu her:

- Der er tale om tiltag i indeværende år, altså 2022. Der tages stilling til situationen løbende, så der er endnu ikke taget stilling til 2023.

-Den model vi fremlægger for 2022 kan meget vel skulle se anderledes ud i et 2023-scenaie, for inflationen er en størrelse det er svært at spå om, lyder det fra Nathanielsen.