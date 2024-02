Naalakkersuisut varsler prominent besøg

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. februar 2024 - 12:35

Naalakkersuisut varsler, at Grønland i næste måned får prominent besøg af EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen.



Det er Formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, der har inviteret formanden til landet, og formålet med besøget er at styrke samarbejdet mellem EU og Grønland samt den kommende åbning af et EU kontor i Nuuk.



Programmet for besøget er ved at blive udarbejdet og vil blive offentliggjort senere, skriver Naalakkersuisut på sin hjemmeside.

Udmeldingen kommer efter at Múte B. Egede i december holdt møde med Ursula von der Leyen i Bruxelles. Her blev det aftalt, at kommissionsformanden i løbet af foråret skulle besøge Grønland.