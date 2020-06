Naalakkersuisut undsagde egne departementer

Merete Lindstrøm Mandag, 29. juni 2020 - 11:48

Årets stenbiderfangst gik over al forventning i forvaltningsområderne Nuuk og Maniitsooq.

Derfor ønskede KNAPK, at man overførte kvoter fra andre steder i landet for at forlænge fiskeriet i de områder.

Det endte i stedet med at Naalakkersuisut forhøjede den samlede TAC for stenbider fra 1159 tons til 1363 og derved satte MSC-certificeringen i fare ved at omgå forvaltningsplanen for fiskeriet.

Inden beslutningen blev taget, var oplægget i høring og både branchen og organisationer gav deres besyv med. Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i høringssvarene, og ingen af de mere end ti svar anbefaler en forhøjelse af den samlede kvote. Derimod er alle imod.

Tre departementer imod

Blandt høringssvarene er både Departement for Fangst, Fiskeri og Landbrug, Departement for Finanser, og Departementet for Natur og Miljø, som alle er imod en forhøjelse af den samlede kvote, fordi det kan have negative konsekvenser for fiskeriet.

- Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) gør opmærksom på, at fiskeriet efter stenbider følger en vedtaget forvaltningsplan og er MSC certificeret. Naalakkersuisut har sat TAC for 2020 i overensstemmelse hermed. APNN (Departement for Fangst, Fisker og Landbrug) indstiller derfor at den fastsatte kvote for stenbiderrogn på 1.159 tons fastholdes. AN (Departement for Finanser) er enig med APNN ́s indstilling.

Polemik om ansvar for forhøjelse

Også hos GFLK (Grønlands Fiskeri Licens Kontrol) var man imod en forhøjelse:

- Med henvisning til forvaltningsplanen samt den eventuelle risiko for at miste vor MSC-certificering finder GFLK, at kvoten ikke bør forhøjes.

Naalakkersuisoq For Fangst, Fiskeri og Landbrug, Jens Immanuelsen, var efterfølgende ude og afvise, at han skulle have taget beslutning om forhøjelsen. Han udtalte, at det var et samlet Naalakkersuisut, der stod bag.

Beskyldninger mod Kim Kielsen

Sagen har senere udviklet sig, fordi Formanden For Naalakkersuisut, Kim Kielsen, har lejet sin jolle ud til en ven, der fisker stenbider og derefter været med til at beslutte en forhøjelse af kvoten.

Det har afledt beskyldninger om, at formanden har handlet for egen vindings skyld, og at han burde have trukket sig fra beslutningen, fordi han havde økonomisk incitament for at hæve kvoten. Formanden mener ikke, han var inhabil og understreger, at han ikke har tjent penge på at leje jollen ud, men kun har fået dækket de fornødne udgifter som forsikring og slitage.

Sagen undersøges i øjeblikket af Kammeradvokaten og af Inatsisartuts Finans og Revisionsudvalg.