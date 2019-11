Naalakkersuisut underløber Fiskerikommission

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. november 2019 - 11:34

Naalakkersuisut ser ud til at vil underløbe den Fiskerikommission, som netop nu arbejder på højtryk med at få en fremtidig og bæredygtig fiskeripolitik på plads, som bunder i et bredt kompromis mellem erhvervet, fagforeningerne og de politiske partier.

Debatten om hvor mange grønlandske officerer, der skal være ombord på de store trawlere, har raset over flere omgange igennem de senere år. Indtil flere naalakkersuisoq har set sig varm på at sikre, at det udelukkende er grønlændere, som bemander en trawler på officerssiden.

Problemet er blot, at der ikke er nok uddannede grønlændere, der kan bemande de mange stillinger, hvorfor udenlandsk arbejdskraft har været nødvendig.

Overraskelse

Det er derfor kommet som en stor overraskelse for fiskerierhvervet, at Naalakkersuisut pludselig udsender en bekendtgørelse i høring om bemandingsreglerne, hvor det fastslåes, at 90 procent af officersstyrken skal være grønlændere. Dog med det forbehold, at bekendtgørelsen tidligst kan træde i kraft om fem år.

Grønlands Erhverv har netop afsendt sit høringssvar til Fiskeridepartementet, og organisationen skriver:

- Forslaget er overraskende og giver anledning til at spørge, om Kommissorium for Fiskerikommissionen fortsat er gældende således, som det blev besluttet, eller om kommissionen har fået frataget visse opgaver, herunder vedrørende flere grønlandske officerer i fiskeriet, skriver Bent Sørensen i sit høringssvar på vegne af Grønlands Erhverv.

Bekymrende

- Det er meget bekymrende at begynde at lovgive via bekendtgørelse, når selvsamme emne behandles i en kommission, bestilt af Naalakkersuisut, samtidig med at der kommer et forslag til bekendtgørelse, uden at der kommer dokumentation for, at situationen med officerer i den grønlandske flåde er i så store fremgang, at der kræver omfattende ændringer i nærmere fremtid.

- Forslaget er også udtryk for et meget usædvanligt regelarbejde, idet den foreslåede ændring først skal træde i kraft den 1. januar 2025, dvs. mere end 5 år efter den påtænkte vedtagelse. Sædvanligvis udarbejdes regler på et oplyst grundlag ved at der tilvejebringes de fornødne informationer således, at regelsættet afspejler forholdene ved udarbejdelse og ikrafttræden, skriver Bent Sørensen.

Flere i uddannelse

Han oplyser, at det går fremad med at få uddannet flere officerer til fiskeriflåden, men at det er yderst usikkert, om der er et tilstrækkeligt antal om fem år.