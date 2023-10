Naalakkersuisut udpeger tidligere borgmester til ældretalsmand

Merete Lindstrøm Mandag, 09. oktober 2023 - 17:05

Naalakkersuisut har netop annonceret udnævnelsen af Kiista P. Isaksen som landets nye ældretalsmand. Rrollen indebærer at repræsentere og fremme ældres interesser og oplyse om ældres forhold i samfundet.

Kiista P. Isaksen har en solid baggrund som socialrådgiver og mange års erfaring inden for politik og ledelse. Hun har en fortid som borgmester i Kommune Kujalleq.

Den nye ældretalsmand glæder sig til at komme i gang.

- Jeg vil gerne takke Naalakkersuisut for tilliden. Det er vigtigt for mig, at de ældre får en stærk stemme, både på nationalt plan og i lokale politiske sammenhænge. Jeg håber, at min lange erfaring med at lytte til borgerne og bringe deres synspunkter ind i debatten vil give mig de bedste forudsætninger for at være en fremtrædende ældretalsmand og repræsentere de ældre på bedst mulig vis, udtaler hun.

Beslutningen om udnævnelsen af Kiista P. Isaksen kommer efter ophævelsen af samarbejdet med tidligere Ældretalsmand, Inga Egede. Inga Egede stoppede sin tjeneste den 1. juli 2023, og Naalakkersuisut har nu fundet en ny talsmand for tredje gang på godt tre år.

Tredje kvinde på posten

Institutionen for ældretalsmanden blev oprettet i 2020 med en startbevilling på 800.000 kroner og uden et eget sekretariat. I dag, godt tre år senere, har institutionen en bevilling på omkring 1,8 millioner kroner og en fastansat medarbejder i sekretariatet.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked, Familier og Indenrigsanliggender Jess Svane er glad for, at stillingen er genbesat.

- Det er utrolig vigtigt, at de ældre har en stemme, da det ellers ikke er de ældre der råber højest i debatten. Jeg er sikker på, at Kiista P. Isaksen vil sammen med de ældre samt andre tætte aktører vil fortsætte arbejdet, med at sikre forbedring af levevilkårene for de ældre. Hun er en stor kapacitet med viden indenfor samfundsmæssige vilkår for alle samfundslag, såvel

ældre, som unge, og myndigheder”, udtaler