Naalakkersuisut udpeger nyt børneråd

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 03. februar 2022 - 14:59

Børnerådet, der skal bistå børnetalsmanden med at udvikle strategier på børneområdet, har fået nye medlemmer.

Dina Berthelsen er det medlem, der fortsætter i tre år, mens fem nye ansigter er nye medlemmer i rådet.

Selvstyret oplyser i sin pressemeddelelse, at det nye børneråd skal styrke børns rettigheder i landet.

- Jeg er meget glad for, at vi kan udpege et yderst kompetent og engageret Børneråd for de kommende år. Børns rettigheder er for alvor kommet på dagsordenen de senere år blandt andet takket være MIO og Børnerådets arbejde. Det arbejde skal fortsætte, siger Paneeraq Olsen, Naalakkersuisoq for børn, unge og familier.

Helt nye ansigter

Børnetalsmanden er formand for børnerådet i kraft af sin stilling.

Det nye børneråd består af:

Rikke Frederiksen, MSc i Sociologi

Julie Lynge, sekretariatsleder i Foreningen grønlandske børn

Erni Kristiansen, læreruddannet og projektleder ved KRK-INUA

Dina Berthelse, ledende sundhedsplejerske

Lars Fleischer, læreruddannet og skolekonsulent i Avannaata Kommunia

Nuka Fleischer, kompetence- og udviklingschef ved Mælkebøttecentret

- MIO skal de næste tre år have særligt fokus på monitorering af børns vilkår, herunder styrke viden om børns vilkår. Vi skal desuden have fokus på forebyggelse af selvmord samt familier. Jeg glæder mig derfor til at komme i arbejdstøjet sammen med det nye Børneråd, udtaler Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.