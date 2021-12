Naalakkersuisut har tildelt 430.000 kroner i juleaktiviteter

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 25. december 2021 - 15:30

Ligesom i de foregående år varetager Socialstyrelsen uddelingen af støtte til juleaktiviteter for udsatte familier og borgere.

-Tilskuddet er uddelt bredt geografisk blandt ansøgerne, til 11 byer, og 9 bygder. En lang række byer og bygder har fået tildelt juletilskud, fra Tasiilaq i øst, fra Upernavik til Nanortalik, og bygder over hele landet. Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Naalakkersuisut har i alt tildelt 430.308,42 kroner i tilskud over hele landet. Fælles for juleaktiviteter er, at de er målrettet udsatte familier og borgere.

- Det er dejligt, at det har været muligt at give støtte til afholdelse af de mange arrangementer for udsatte og familier. Alle har brug for gode fælles oplevelser i denne tid, siger Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen.