Naalakkersuisut vil tage reagensglasbefrugtning med i finanslovsforhandlingerne

Walter Turnowsky Fredag, 08. november 2019 - 12:09

Siden december 2018 er ufrivilligt barnløse ikke blevet sendt til Danmark, hvis behandlingen i Grønland ikke slår til.

Det har fået Siumuts Inatsisartutgruppe til at foreslå, at man pålægger Naalakkersuisut igen at give barnløse mulighed for at få foretaget en reagensglasbefrugtning (også kaldet IVF-behandling) på Rigshospitalet, samt at der skal betales for rejse og ophold.

Men det er ikke helt så ligetil, skriver naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen (S) i sit svarnotat.

- Sundhedsvæsenets økonomi er som bekendt meget presset. På nuværende tidspunkt søges en tillægsbevillingsansøgning hvor der søges 23 mio. kr. i 2019 til blandt andet patientbehandling i udlandet og til Dronning Ingrids Hospital. Udgiftsanalysen som vil blive fremsendt samtidigt med tillægsbevillingsansøgningen viser, at der vil være et lignende finansieringsbehov i sundhedsvæsenet i de kommende år blot for at opretholde driften af de nuværende ydelser.

- Det er således ikke muligt inden for de nuværende økonomiske rammer at starte nye tiltag, uden at der tilføres ekstra midler.

Inden man stoppede med at tilbyde IVF-behandlinger i Danmark betalte Selvstyret for selve behandlingen mens de pågældende selv skulle betale for rejse, ophold og fortæring. Men faktisk har patienter ret til at få betalt rejse og ophold, når de bliver henvist til behandling i Danmark.

- Sundhedsvæsenet har derfor indtil videre ophørt med at henvise til behandling på Rigshospitalet, fordi der ikke er hjemmel til brugerbetaling, skriver Martha Abelsen (S) i svarnotatet.

Og da de penge ikke er afsat, vil det kræve, at IVF-behandlingen prioriteres i den kommende finanslov. Derfor stiller Naalakkersuisut et ændringsforslag til forslaget fra Siumut-gruppen, som går ud på, at Naalakkersuisut medtager IVF-behandlingen og betaling for rejse og ophold til finanslovsforhandlingerne.